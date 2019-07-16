看好韓國瑜「氣勢旺到明年1月」　中評社：台灣出現翻轉力量

▲韓國瑜昨日黨內初選民調勝出。（圖／記者李毓康攝）

大陸中心／綜合報導

國民黨總統初選民調結果昨（15）日出爐，高雄市長韓國瑜以44.80％的支持率出線。隨後，韓粉吳盛國便拿出策畫了2個月的「看板計畫」，用行動相挺。對此，《中評社》指出，韓國瑜的這股強大氣勢將延續到明年1月大選，這也表示，台灣已出現翻轉力量。

韓國瑜昨日民調勝出後，才短短幾個小時，韓粉吳盛國就拿出看板，上頭寫著「台灣安全，人民有錢」、「庶民總統韓國瑜」等字樣，並且掛在高雄左營區一棟房的牆壁上。《中評社》指出，吳盛國是無數韓粉中的其中一個，他們自願出錢出力，從去年底的「九合一選舉」相挺到現在，幫韓國瑜創造了很多政治奇蹟。

吳盛國從事冷氣安裝工程，過去自己和旗下冷氣師傅都是支持民進黨的候選人，但從去年底開始轉挺韓國瑜，曾自己租下、駕駛一台廣告宣傳車挺韓，還在吉林夜市旁懸掛一面廣告帆布，自費要幫韓國瑜造勢助選。

▲▼韓粉吳盛國在高雄左營區掛上韓國瑜看板。

從事冷氣安裝工程的吳盛國表示，自從成為韓粉後便開始為他奉獻，去年九合一大選期間曾放下手邊工作，租了一台宣傳車進入大街小巷宣傳。他提到，在2個月前開始計畫掛看板時，對韓也相當有信心可贏得初選，就算韓沒出線頂多只是浪費製作看板的前，但這些付出都是心甘情願的。

《中評社》指出，他們是韓國瑜最堅實的支持力量，說明台灣已出現翻轉的力量，而這股力量勢不可擋，甚至會一直延續到明年1月的大選，不過，「贏得初選只是第一步，韓國瑜前面還有很多障礙必須一一跨越」。

《中評社》分析，以客觀的角度來看，韓國瑜初選大勝讓氣勢正旺，這會大大降低黨內其他人脫黨參選的可能性，此外，「韓國瑜的戰力有機會再度提升，當團隊組織成形，藍營十五個縣市長和地方力量也都順利整合的話，整個戰力就會爆發，這是可期的」。