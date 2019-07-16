　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

看好韓國瑜「氣勢旺到明年1月」　中評社：台灣出現翻轉力量

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼國民黨初選民調公布記者會,韓國瑜抵達黨部。（圖／記者李毓康攝）

▲韓國瑜昨日黨內初選民調勝出。（圖／記者李毓康攝）

大陸中心／綜合報導

國民黨總統初選民調結果昨（15）日出爐，高雄市長韓國瑜以44.80％的支持率出線。隨後，韓粉吳盛國便拿出策畫了2個月的「看板計畫」，用行動相挺。對此，《中評社》指出，韓國瑜的這股強大氣勢將延續到明年1月大選，這也表示，台灣已出現翻轉力量。

韓國瑜昨日民調勝出後，才短短幾個小時，韓粉吳盛國就拿出看板，上頭寫著「台灣安全，人民有錢」、「庶民總統韓國瑜」等字樣，並且掛在高雄左營區一棟房的牆壁上。《中評社》指出，吳盛國是無數韓粉中的其中一個，他們自願出錢出力，從去年底的「九合一選舉」相挺到現在，幫韓國瑜創造了很多政治奇蹟。

吳盛國從事冷氣安裝工程，過去自己和旗下冷氣師傅都是支持民進黨的候選人，但從去年底開始轉挺韓國瑜，曾自己租下、駕駛一台廣告宣傳車挺韓，還在吉林夜市旁懸掛一面廣告帆布，自費要幫韓國瑜造勢助選。

▲▼ 韓粉吳國盛掛看板 。（圖／記者洪正達攝）

▲▼韓粉吳盛國在高雄左營區掛上韓國瑜看板。

▲▼ 韓粉吳國盛掛看板 。（圖／記者洪正達攝）

從事冷氣安裝工程的吳盛國表示，自從成為韓粉後便開始為他奉獻，去年九合一大選期間曾放下手邊工作，租了一台宣傳車進入大街小巷宣傳。他提到，在2個月前開始計畫掛看板時，對韓也相當有信心可贏得初選，就算韓沒出線頂多只是浪費製作看板的前，但這些付出都是心甘情願的。

《中評社》指出，他們是韓國瑜最堅實的支持力量，說明台灣已出現翻轉的力量，而這股力量勢不可擋，甚至會一直延續到明年1月的大選，不過，「贏得初選只是第一步，韓國瑜前面還有很多障礙必須一一跨越」。

《中評社》分析，以客觀的角度來看，韓國瑜初選大勝讓氣勢正旺，這會大大降低黨內其他人脫黨參選的可能性，此外，「韓國瑜的戰力有機會再度提升，當團隊組織成形，藍營十五個縣市長和地方力量也都順利整合的話，整個戰力就會爆發，這是可期的」。

ET快訊
15輛Dio「轟炸」辛亥隧道　20飆仔嚇壞奔逃…男女沒出來真
準颱風丹娜絲「2種可能侵台路徑」出爐！專家示警：雨影響大過風
剛離開李承翰公祭！李佳芬轉身燦笑緊握議員手　家屬淚都還沒乾
1歲童推娃娃車學走路　阿公倒車「視線死角」撞死哭喊：我的金孫

關鍵字：韓國瑜,中評社,國民黨,初選,民調

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

阿公在旁邊打牌！　孫女遭藍衣老人「伸裙底亂摸」0反抗帶走

看好韓國瑜「氣勢旺到明年1月」　中評社：台灣出現翻轉力量

滾水潑乘客！前空姐大鬧「水陸空」被肉搜　國航：是員工，但有病

嫌1個月大初生兒是累贅！　狠父謊稱「受驚嚇失手」故意把他丟入江中

涉非法經營罪！上海公安：仟和億案8人已被刑事拘留「3人為台籍」

否認數度請辭！　林鄭月娥：仍有承擔和熱忱繼續任內工作

「沙田遊行」衝突致10警傷　港府：示威者所涉暴行最高將終身監禁

小英訪美被指「找靠山」　張小月：大陸應尊重台灣參與國際社會

華聞快遞／國家統計局：上半年中國房地產開發投資「年成長率增10.9%」

陸AI公司推「鼻紋辨識技術」防寵物走失　更成為狗狗身分證！

最棒驚喜！他存錢數月買車送爸 老爹感動噴淚飛撲抱兒：謝謝你！

阿K「空翻劈腿」Battle跳到癱軟　羅志祥激動狂喊三兒本名

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

吃貨姐製「麥芽食品」送感冒同事　手拉叮叮糖、吸睛星空糖秒治癒

無比沉重的壓力！　韓國瑜：我沒有一絲一毫喜悅

台東唯美「波希米亞露營區」　只要$400、有冷氣還送雙B接駁

女嬰長巨大胎記！被戲稱「惡魔」 爸媽：盡最大力量陪伴她成長

擊敗郭台銘！國民黨初選獲勝　回顧韓國瑜政見會「9大金句」

陳勢安.朱俐靜電影主題曲串燒　每一首都超經典!!!

中壢小男童「餐廳踩椅子」被勸！　媽惱羞罵店員怒甩餐點：不吃了

阿公在旁邊打牌！　孫女遭藍衣老人「伸裙底亂摸」0反抗帶走

看好韓國瑜「氣勢旺到明年1月」　中評社：台灣出現翻轉力量

滾水潑乘客！前空姐大鬧「水陸空」被肉搜　國航：是員工，但有病

嫌1個月大初生兒是累贅！　狠父謊稱「受驚嚇失手」故意把他丟入江中

涉非法經營罪！上海公安：仟和億案8人已被刑事拘留「3人為台籍」

否認數度請辭！　林鄭月娥：仍有承擔和熱忱繼續任內工作

「沙田遊行」衝突致10警傷　港府：示威者所涉暴行最高將終身監禁

小英訪美被指「找靠山」　張小月：大陸應尊重台灣參與國際社會

華聞快遞／國家統計局：上半年中國房地產開發投資「年成長率增10.9%」

陸AI公司推「鼻紋辨識技術」防寵物走失　更成為狗狗身分證！

明年撥補200億救勞保破產危機　勞長：對1,041萬勞工負責任

慘中17槍！失去雙眼...1耳被割掉　受虐狗重生「治療犬」感動所有人

中職直播／伍鐸對兄弟拚對戰首勝　萊福力迎戰

上網吃到飽一天不到10元　申辦LINE MOBILE再送雙倍LINE Points

6月投信基金規模破3.3兆元　再創單月新高

超消暑！五彩繽紛漸層入口「嗶嗶啵啵」　全家聯名酷繽沙再一發

獨／女騎UBike險遭性侵！惡狼辯：鬼門開，嚇嚇她而已

馬英九洩密無罪確定　林憲同：法官大膽幫忙開脫，荒唐！

阿喜「深V透視裝」太辣！　拉近一看…黑色Bra露出來了

艾瑪史東、《樂來越愛你》導演爆2度合作！男主角「超大A咖」網暴動：有床戲

大陸熱門新聞

男童每天跳繩1000下卻變「全..

9歲失聯女童最後與父通話：我回..

男友創分身帳號！相簿全是前任銷..

陸媒怒批「滙豐銀行」：無視中國..

紅衣小女孩突衝出！黑車當場高速..

「AI鼻紋辨識技術」成為狗狗身..

又有人挑戰館長　陸MMA冠軍下..

國二生被陌生壯男暴揍5分鐘

半小時被丟2石頭！貓熊萌躺一半..

洗澡玻璃門爆炸！　長髮妹血濺當..

「20÷2X=5，X=？」家長..

正妹教擋催淚彈！保特瓶自製面罩

臉無法辨識！失聯女童爸認遺體崩..

恐怖男踹昏前女友　再朝頭部補2..

更多熱門

相關新聞

才剛贏得初選　韓國瑜第一場市政會議就遲到

國民黨總統初選由高雄市長韓國瑜勝出，將代表藍營角逐2020年總統大位，韓國瑜15日北上黨中央，後續拜會黨內大佬，晚上還接受電視節目專訪，一整天行程滿滿滿，已經遭質疑「週一是上班日，怎麼不在高雄？」，沒想到16日一早10點的市政會議，韓國瑜竟大遲到，會議還先由副市長葉匡時代為主持。

游淑慧提5點分析柯文哲會參選2020

韓國瑜贏權貴？　劉宥彤：我們才是真正庶民

劉宥彤：郭台銘落敗平常心、曾馨瑩笑得燦爛

胡幼偉臉書發文　提「韓國瑜副手4條件」

讀者迴響

發燒話題

世大運 李榮浩楊丞琳 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 韓國瑜 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

準颱風丹娜絲最快今晚海警、不排除陸警

勇警李承翰告別式　91歲嬤邊哭邊走進會場

刺青辣媽牽女兒逛街！路人驚豔狂回頭

租金補貼7/22起申請　最高月領5000

新竹26歲OL主動獻身　工程師已讀不回被告

利菁公開孫協志、夏宇童「私訊截圖」！

韓瑜「兒子」撐4年離世！孫協志喊過加油

準颱風丹娜絲路徑再北偏！可能直撲台灣

看著媽媽被殺…19歲女被抓痛哭是演的

廣德家老闆PO「臉傷照」嘆：內心的傷害更多

男童每天跳繩1000下卻變「全班最矮」

宋慧喬「被關濾鏡」真實面貌變這樣：差好多

李承翰告別式...嘉義下雨了　6同梯忍淚扶棺

林明禎放鬆一坐下「真實身材」現形！

她參加婚禮「新郎竟是男友」氣炸

更多

最夯影音

更多

最棒驚喜！他存錢數月買車送爸 老爹感動噴淚飛撲抱兒：謝謝你！

阿K「空翻劈腿」Battle跳到癱軟　羅志祥激動狂喊三兒本名

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

吃貨姐製「麥芽食品」送感冒同事　手拉叮叮糖、吸睛星空糖秒治癒

無比沉重的壓力！　韓國瑜：我沒有一絲一毫喜悅

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面