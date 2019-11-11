周錫瑋語中評：韓張配能爭取知識藍經濟藍　是強+強組合

▲周錫瑋表示，韓張配是強上加強。

圖文／中評社

針對中國國民黨2020參選人韓國瑜副手人選，已證實是由“國政”顧問團總召、前“行政院長”張善政出任，韓的競選總部副總幹事、前台北縣長周錫瑋接受中評社專訪時表示，韓找張搭配，當然有互補作用，也能拉回所謂知識藍、經濟藍的支持，是強上加強的一個組合。

周錫瑋提到，韓張配跟蔡英文可能找前“行政院長”賴清德的蔡賴搭配比較起來，蠻有趣的是，賴專業的程度和其風格，比張善政差多了，且賴就是走“台獨”路線的人，比較起來，蔡完全是短線操作，是要解決黨內問題，黨內“台獨”大老的壓力，蔡不是要找相輔相成的人，只是把副手當作一個備胎放在旁邊。

▲周錫瑋接受中評社採訪團專訪。

至於親民黨主席宋楚瑜可能第四度參加大選，周錫瑋說，宋畢竟是經過大風大浪的人，有其智慧，有自己努力的目標存在，他希望宋也能來幫韓國瑜，這是他的想法，對宋的決定當然尊重，但他希望宋不要出來選。

周錫瑋在新北市板橋辦公室接受台灣中評社總編輯林淑玲、主任記者張嘉文專訪，暢談他對台灣政局和選舉的觀察。

1958年生的周錫瑋是美國南加州大學公共行政、企業管理雙碩士，曾擔任三屆“立法委員”，一度離開國民黨加入親民黨，2005年台北縣長選舉重返國民黨並當選，後來台北縣升格為新北市，周禮讓當時的“行政院副院長”朱立倫參選新北市長，隨後便退隱政壇8年，直到今年2月才宣布參加國民黨2020初選，初選落敗後全力輔選韓國瑜，最近韓全台走透透，常可見周錫瑋的身影。

以下是專訪部分全文：

中評社問：韓國瑜的“國政”顧問團總召、前“行政院長”張善政已證實將出任韓的副手，您怎麼看韓張配？

周錫瑋答：張善政是個非常有國際觀、科技觀，在部會協調上有非常經驗和專業的人，

且有“行政院長”經歷，張的個性上也很隨和、從容，新觀念、新知識吸收也很快，在團隊領導上也能各盡其才，協調很好，這方面可以吸引到社會不同階層的票，不管是專業的人或是年輕人，是可以吸引到的，尤其張跟韓這段時間配合的天衣無縫，這段時間相處他也覺得張這個人是君子，是翩翩君子，學養也夠，所以做“副總統”是四平八穩。

▲周錫瑋這段時間陪著韓國瑜南征北討。

中評社問：張善政當副手能跟韓國瑜的草根性有互補作用？

周錫瑋答：互補當然也有，但外面對韓國瑜的既定印象是錯的，韓不是外界講的那樣，他是基層出發，知道基層問題，很多政治人物忽略掉了，韓最懂得人民痛苦，韓會從這角度出發，而韓對國際事務、專業事務也夠能力，只是剛開始外界很多人給他外號，民進黨就是這樣貼標籤，實際上韓最近講青年政策，雙語教育也好，或是在地方上點出政府法令、民進黨政策錯誤等，韓的方向都是對的，也顯示他有這專業能力可以做得不錯，所以韓跟張的搭配，會讓這“國家”穩健往前邁進，這是非常好的。

中評社問：有機會拉回知識藍、經濟藍的支持嗎？

周錫瑋答：當然會啊！但是有許多事情，是前陣子外界故意給韓國瑜加上負面的標籤，實際上他不是這樣的人，韓不是思慮不周或內在涵養不夠的人，他也是個碩士啊！

而如果把韓張配跟民進黨的蔡英文、賴清德的搭配比較起來，蠻有趣的是，蔡英文配上賴清德，賴專業的程度和其風格，比張善政差多了，且賴就是走“台獨”路線的人，比較起來，蔡完全是短線操作，是要解決黨內問題，黨內“台獨”大老的壓力，不是要找相輔相成的人，把副手當作一個備胎放在旁邊。

但韓跟張是組成一個很強團隊，團隊提出的政策絕對會符合“國家”需要，真正能解決問題的政策，兩相比較起來，韓這組絕對可以說服人民，是強上加強，韓張配有三個意義在，第一是解決問題，第二是和平穩定，第三是有發展的未來。

▲周錫瑋和幕僚們在板橋的辦公室。

中評社問：鴻海創辦人郭台銘、台北市長柯文哲和前“立法院長”王金平的動向，您怎麼看？郭會不會再挺韓？而親民黨主席宋楚瑜會不會再出來選？

周錫瑋答：起碼郭台銘在這階段，也把自己的聲量放小了，王也是，王甚至有些身段也放低了。至於宋，畢竟經過大風大浪的人，有其智慧，有自己努力的目標存在，如果這些事都去做考量，到時候只希望他們都來幫韓國瑜，這是我的想法。

中評社問：郭粉有可能回流到韓國瑜身上？

周錫瑋答：有看到一些郭粉說，要挺“中華民國”，所以會挺韓，有一些在回來，郭粉不可能會去挺蔡英文，但只是說已經喊話了，這跟公開挺韓是有差別的，如果郭台銘能登高一呼當然最後，而對於宋先生就是尊重，希望宋不要出來選。