中國留學生精神異常就醫遭拒！幾小時後…飯店跳樓亡　家屬控醫療疏失

▲中國留學生劉嘉雯出院後跳樓身亡。（圖／翻攝自Facebook／Jiawen Liu）



記者張方瑀／綜合報導

中國籍留學生劉嘉雯（Jiawen Liu，音譯）去年在紐約曼哈頓一間飯店跳樓自殺，而他的父母向紐約貝爾維尤醫院（Bellevue Hospital）提起訴訟。因為劉嘉雯自殺當晚，曾經因精神狀況異常被送至醫院，結果院內人員卻在未通知任何親友的狀況下，要求她隔日再來，沒想到劉嘉雯就在清晨跳樓身亡。

據《紐約郵報》報導指出，現年23歲的劉嘉雯在紐約主修電影，她在2018年8月某個晚上，被紐約警察發現在沃爾科特酒店（Wolcott hotel）附近街道上，出現「行為異常」，便將她帶到貝爾維尤醫院。

當時有幾位朋友因為擔心狀況而到醫院探望，而院方卻要求他們留下聯絡方式後，隔天一早再來醫院，沒想到過沒多久，醫院在沒有通知任何親友的狀況下，讓劉嘉雯出院。幾個小時後，劉嘉雯就被發現陳屍在沃爾科特酒店二樓陽台上。

曼哈頓最高法院也指，劉嘉雯的自殺，是源自於「醫院的醫療疏失」。根據訴訟內容指出，醫院在知道劉嘉雯有「自殘或自殺的風險」，卻在未通知任何親友、照顧者的狀況下讓她離開醫院，才會導致這場悲劇發生。

代表劉嘉雯父母的律師費羅斯（Robert Fellows）指出，這一切本來都是可以避免的，「只要簡單一通電話通知她的家人，她沒有得到應該有的照顧。」

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