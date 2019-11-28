蔡壁如財產破千萬　學姐黃瀞瑩債務比存款高

圖文／鏡週刊

中選會依據今年5月立法院所修正《公職人員財產申報法》，在官網陸續公告已登記完成的候選人財產申報資料。本刊查閱資料發現，台灣民眾黨提名的不分區立委台北市政府市政顧問蔡壁如存款破1,000萬元，而台北市副發言人「學姐」黃瀞瑩的債務破100萬元，比她的存款還多。

蔡壁如申報土地、建物各1筆，存款1,073萬7,239元、保單5筆，財產相當單純。

黃瀞瑩名下沒有不動產，申報今年2月購入的裕隆日產TiiDA汽車1輛、存款75萬1,195元。不過她仍背負2016年8月出國留學貸款96萬餘元，以及汽車貸款仍有18萬，是負債大於存款的狀態。

名列台灣民眾黨不分區第1名的台北市勞動局長賴香伶，申報土地3筆、建物1筆、汽車1輛、存款368萬餘元、保單7筆。

排在台灣民眾黨不分區第3名的鴻海集團大數據辦公室主任高虹安名下無不動產，存款共877萬3,225元、另有2筆保單，以及投資科智企業股份有限公司共165萬元。



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