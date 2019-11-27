蔡壁如認學姐吸宅男票　王世堅：宅男也是台灣子民、宅男無罪

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨發起人蔡壁如27日接受專訪時，被問及民眾黨不分區名單將北市府副發言人黃瀞瑩列入，是為了吸引肥宅票嗎？蔡壁如秒答，「是囉」。對此，台北市議員王世堅強調，「宅男也是我們台灣的子民，憑什麼宅男就要被柯文哲拿來消費、欺騙，這是非常可恥的做法，宅男無罪」。

王世堅說，蔡壁如在節目當中，等於承認了原來柯文哲、蔡壁如，他們長期以來就是要欺騙宅男，她也承認他們把學姊放入不分區名單，是要用來欺騙宅男的選情和選票，這是非常可惡的。

王世堅認為，蔡壁如代表柯文哲露出馬腳，他們居心險惡，長期以來利用宅男、欺騙宅男，到今天顯露無遺，原來他們把學姊黃靜瑩列入不分區名單，是有這種邪惡的思考打算，所以這是很可惡，「宅男也是我們台灣的子民，憑什麼宅男就要被柯文哲拿來消費、拿來欺騙，這是非常可恥的做法，宅男無罪」。

王世堅也說，學姐可能有她自己的看法，那現在學姐本身有難，他也不願意再說，對她雪上加霜，他不願意這樣，但他覺得最可惡的是背後設計、利用學姊黃靜瑩的人，這個人就是柯文哲。

國民黨總統參選人韓國瑜26日稱說得民心才能得天下，「得民調得痔瘡」，掀起外界討論。對此，醫師出身的台北市長柯文哲表示，民調看久會得痔瘡，在醫學上這是沒有道理的，還說「通常塞劑塞一塞大部分都會好，吃綠豆粉很有效」。

王世堅指出，明天韓國瑜如果拿其他的病症做比喻，柯文哲大概為了蹭勢，也會說他有那個病症，又要賣弄一些醫學小常識，這樣子的比喻，希望到此為止，你真的已經急到不行嗎？你眼見民眾黨聲量沒有起色，聲量持續下滑，柯文哲急了，急了就蹭聲量。

王世堅批評，要馬你當時就跳出來選總統，現在參與檯面上這些重大國政議題的討論，但柯文哲自己沒那個膽量，也沒那個聲量、支持度，沒辦法上檯面選總統，那就閉嘴在旁邊觀賽就好，不要藉由蹭聲量發政治災難財，搶救民眾黨的選情，看在選民的眼裡是很不齒的。

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