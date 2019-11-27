「學姐」黃瀞瑩吸肥宅票？　蔡壁如「比讚」秒答：是囉～

▲學姐黃瀞瑩。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊亞璇／台北報導

民眾黨發起人蔡壁如27日接受專訪時，被問及民眾黨不分區名單將北市府副發言人黃瀞瑩列入，是為了吸引肥宅票嗎？蔡壁如秒答，「是囉」，接著又改口說，「一半是啦」，強調這幾個女生有亮點。

蔡壁如表示，不分區提出來，算是在幾個黨裡頭不差，第一名是北市勞動局長賴香伶是「全台唯一勞動局長」，第三名的高虹安是郭董推薦，符合民眾黨年輕專業形象，有大數據專業，第五名是她自己，她雖然是護理師背景，但被定為「政治」，第七則是新光大公主吳欣盈，認為她有話題性，引起一些討論。

蔡壁如接著說，第9名是台經院所長孫智麗，是一個教授，之後又說，另一個就是台灣工藝團體自律團體聯盟秘書長陳琬惠，但其實孫智麗名列11名，陳琬惠則是真正的第9名，接著提到孫智麗的專業事財稅的部分，再繼續介紹13名是黃瀞瑩，完全沒有發現將兩人的順序搞錯。

至於是否因黃瀞瑩談戀愛，被排到13名，蔡壁如強調，她一直在那個位子上。主持人朱學恒問說，是為了吸引肥宅投票？蔡壁如坦言，「是囉、是喔」，並雙手豎起大拇指，而後又說「一半是啦」，這幾個女生有亮點。

蔡壁如也說，男生部分想要推薦虎克船長，他是做檸檬茶，看起來就像兒子，但是講話會被他逗樂，是陽光男孩，他26歲要配27歲，學姐27歲，所以讓他一起到夜市掃街。

對於有網友笑說，1月10日要丟出學姐分手震撼彈，不分區票就衝上去？蔡壁如則說，「他就是27歲小女生，她談戀愛很正常」。

▲蔡壁如。（資料照／記者黃克翔攝）