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涉「中國間諜」王立強案　大陸官媒揭中創投資CEO向心背景

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▲▼共諜案向心夫妻二度偵訊2小時。（圖／記者劉昌松攝）

▲共諜案向心夫妻二度偵訊2小時。（圖／記者劉昌松攝）

本報訊

「中國特工叛逃澳洲」事件發酵，遭王立強指控為「高級情報人員」的香港商人向心及其妻子被台灣調查局帶走問案。隨後，大陸官媒曝光了向心及其公司的諸多背景。

據大陸官媒《環球時報》28日報導，向心是香港「中國創新投資有限公司」和香港「中國趨勢控股有限公司」的董事局主席，以及香港「中國科技教育基金會」的理事長。不過，這兩家公司雖然是上市公司，但其股票價值極低。

公司官網顯示，向心曾在中國若干大機構工作，並長時間從事於科技項目管理及公司策略研究，擁有多年項目投資及資訊科技業務之經驗，持有南京理工大學理學學士學位及工學碩士學位。

▲中國創新官網對向心的介紹，指其是2003年入職。（圖／翻攝自中國創新投資有限公司）

▲中國創新官網對向心的介紹，指其是2003年入職。（圖／翻攝自中國創新投資有限公司）

此前，自稱中國間諜的王立強稱，2014年他到香港進入中國創新投資公司任職，不久就發現這不是一家普通的企業。2015年，向心要王立強教他的妻子畫油畫，王便逐漸打入這家公司的核心。向心告訴王立強，他1993年到香港來從事情報工作。

王立強直指，總部位在香港德輔道西的中國創新投資是在中國解放軍總參謀部之下成立，為的是「滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」。

他並稱，中國創新投資在台灣媒體業投下經費，與電視台建立秘密的聯盟，讓中國可以控制這些媒體，遂行新聞檢查。

但中國創新投資有限公司11月24日發表聲明聲稱，公司主席向心及公司從未參與過任何情報或特務活動。而自稱王立強的人也從來不曾是集團員工。

▲▼大陸媒體公布王立強三年前因涉詐騙案受審影片。（圖／翻攝自環球網）

▲環球時報公布王立強三年前因涉詐騙案受審影片。（圖／翻攝自環球網）

對此，報導稱，向心的一位友人透露，向心不僅根本就不認識王立強，他也不知道王立強為何會針對他。這位朋友還表示，向心確實只是一位商人，沒什麼背景。

這位知情人還稱，向心2018年還因為中國創新投資有限公司被捲入大陸一場大規模的集資詐騙案，被搞得很狼狽，損失了很多錢。

向心的兩家公司還在2013年至2018年間涉多起民事案件，多為合約糾紛。

據媒體當時的報導，出事的企業被稱為「中晉系」，以國太控股（集團）有限公司、中晉股權投資基金管理（上海）有限公司、上海中晉一期股權投資基金有限公司等相關聯的公司為主。其中，「國太控股」在香港控股的上市企業就包括向心的兩家公司。

▲▼大陸媒體公布王立強三年前因涉詐騙案受審影片。（圖／翻攝自環球網）

此外，向心還曾在2015年和2016年，獲得過江蘇泰州市「榮譽市民」等稱號。據悉，2011年時，向心曾在北京發起過一個「城市藍天計劃」。之後，向心的企業還曾在內地參與過「環保技能」領域的投資。

據上海警方通報，「中國特工」王立強其實是一名涉案在逃人員，且有詐騙前科。《環球時報》也於11月27日公布了其3年前在中國因詐騙被庭審的視頻。

對於此事，中國外交部發言人耿爽指出，在中方有關單位第一時間發佈了權威信息、指出謬誤、作出澄清之後，澳洲方面個別媒體和人士置若罔聞，仍然堅持錯誤的立場，執意採信一個涉嫌犯罪、完全沒有可信度的人的話，迫不及待地大肆炒作所謂的「中國威脅論」，極盡對中國造謠、抹黑之能事，上演了一出拙劣的鬧劇，實在是令人瞠目結舌，匪夷所思。

【本文獲《香港01》授權轉載。】

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