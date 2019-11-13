王家貞批民進黨只會騙　送黃偉哲「國旗帽」當謙卑公僕為國為民謀福

▲台南市議員王家貞送「國旗帽」給市長黃偉哲，2人並在議事廳合影。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「蔡賴配」將成形，台南市議員王家貞怒批賴清德，在台南7年執政搞得民怨滔天，不甩民主監督，112條無辜生命斷送在登革熱肆虐中，新市政中心、小巨蛋都在騙，只想做驕傲獨裁的皇帝，她特別送上國旗帽給市長黃偉哲，期望心中有國家，做一位謙卑公僕，黃偉哲接受贈禮，並戴上國旗帽跟王家貞合影。

王家貞身著青天白日滿地紅的國旗裝在市議會質詢時，為提醒每一位台南市政府官員都是中華民國的公僕，她在備詢官員桌上擺上一面面小國旗。

王家貞批賴清德的『看見未來』，她說外界盛傳蔡英文和賴清德配將成定局，蔡英文執政4年，『兩岸入寒冬 台灣不安全 兩岸冷冰冰 人民大了錢』，我國出口到RCEP國家比重達72％，若明年我國沒加入東協十加五的RCEP，看的見未來嗎？另外， ECFA10為台灣省下近2千億的關稅，但只要台灣不再出聲，ECFA就自動取消，未來的台灣人將會有如何驚人的金錢損失？民進黨執政只會騙騙騙，蔡賴配台灣看的見未來嗎？

王家貞更怒轟賴清德在台南執政7年，騙市民說要翻轉地方政治，讓市民看見未來，結果7年賴清德從『賴神』變『賴半天』，打著民主進步口號卻232天不進議會接受民主監督，任由登革虐肆虐奪去112條人命，112個家庭破碎，還2萬多人感染，時時活在交叉感染出血登革熱的可怕陰影下，賴清德口口聲聲說要讓市民看的見未來，這不是騙很大嗎？更遑論強從市民口袋搶房屋稅和地價稅，爆發激烈民怨，小巨蛋騙，市政中心騙，國際影城騙，ECFA的未來騙，RCEP的損失騙，捍衛主權更是騙騙騙！

王家貞表示，黃偉哲市長給自己的施政評分80分，但她的評分只有70分，因為衛生局自殺和光害防治都沒做好，但有一點要加分，那就是黃維哲曾拿出一張哈佛畢業典禮照，旁站唐飛黃偉哲手中拿著中華民國國旗，顯示他很愛這個國家，為表敬意，忍不住要送黃偉哲市長國旗帽，這頂帽子不代表國民黨，不代表民進黨，戴上它代表的是中華民國，絕不要像賴清德做個驕傲獨裁的皇帝，希望黃偉哲做謙卑的公僕，做一位為國為民謀福利的公僕。

黃偉哲接下王家貞的國旗帽，並立刻戴上國旗帽，和身著國旗裝的王家貞合影，一起為中華民國的未來努力。