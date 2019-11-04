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南鐵東移地下化工程計畫欲拆除壽陸橋　王家貞：多加考量台南歷史背景

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▲台南市議員王家貞，會同文資處長林喬彬及鐵路局台南站長林煥堂，進行會勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市議員王家貞，會同文資處長林喬彬及鐵路局台南站長林煥堂，進行會勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南鐵東移地下化工程計畫欲拆除壽陸橋，地文史團體向台南市文化局提報壽陸橋為文化資產，惟文資處評估壽陸橋未達法定文化資產價值基準，決議不列冊追蹤，「台南文化守護行動」向王家貞議員陳情，希望可以完整保留壽陸橋，重啟文資審議，守護府城珍貴文化資產。

王家貞指出，在1900年即通車的台鐵台南段，最初的鐵道為單軌，在1930年將路線改為雙軌，並設置了鐵路陸橋「壽陸橋」，其下方為德慶溪由東向西流經的古河道，周邊的街道紋理及牆面鵝卵石，可為考究昔日河道的證明。而壽陸橋本身的鋼筋混凝土橋面、橋樑柱、橋面護欄的連續拱，皆具有時代背景的特色。橋下方的道路，在戰後稱為四維路，後來才改稱民族路一段，故此地下道稱為四維地下道。

王家貞表示，「台南文化守護行動」認為，台南火車站建築於1936年竣工可被列為古蹟，但是，同時期竣工台灣最早期的立體交通建設之一的壽陸橋卻不被列為文化資產，不知原因為何？雖然，台南市文資處經專案小組會勘後，表示雖未達法定文化資產價值標準，將會建議未來的管理機關及使用單位納入工程景觀設計中，予以保存活化。但「台南文化守護行動」對於壽陸橋不知何時會意外「被消失」仍是擔心不已，才向她陳情，希望可以完整保留壽陸橋，重啟文資審議，守護府城珍貴文化資產。

▲台南市議員王家貞，會同文資處長林喬彬及鐵路局台南站長林煥堂，進行會勘。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王家貞4日會同文資處長林喬彬及鐵路局台南站長林煥堂，進行會勘。經現勘討論後，王家貞認為，民族路為德慶溪的古河道，壽陸橋是古往今來府城居民來來往往的交通基礎設施重要通道，對市民而言，是見證與帶動府城一路走來的發展，訴說著歷代台南居民生活在府城點點滴滴的各種溫馨、有趣、喜怒哀樂…等等，市井小民生活上的小故事，當然也是市民的從小到大共同記憶與茶餘飯後的話題，有著府城古都所具有的特殊氣質文化與靈魂。

對南鐵東移地下化究竟需不需要拆除壽陸橋，文資處長及台南火車站站長均表示並不影響鐵路地下化工程的進行！王家貞表示，她仍然認為應該尊重專業審議的意見，但是也請考量台南人對於歷史文化延展回味的獨特情感，深思熟慮是否可做保存？

文資處長林喬彬說，壽陸橋是處於在未來鐵道東移之後的一個綠廊帶上頭，這部分後續可以跟鐵道局，市府工務局保持密切的聯繫，基本上文資處這邊，會來協助，讓壽陸橋雖沒有文資身分，而希望在工程進行中，不動到壽陸橋內外狀況下，使其能保留原貌！

鐵路局台南站長林煥堂表示，南鐵東移地下化，是在地下進行，而壽陸橋是每日火車行駛的必經之橋，現在絶不可能拆除，而且也沒有因工程施工，而有拆除的必要性。

王家貞當場要求文資處長林喬彬，在重啟第2次的壽陸橋列冊文資審議時，請文資處及各位評議委員、專家、學者們，就其專業上的評估時，也納入市民百姓對週遭生活的環境熟悉及感情的依賴，作為審議是否列冊的考量，希望不要再讓台南人，對於南鐵東移所產生怨懟的情結再添一樁。

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