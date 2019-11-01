成大醫院回應長者需求　高齡醫學門診啟動

▲成大醫院高齡醫學門診，提供高齡長者全人式醫療服務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

89歲吳爺爺患有缺血性心臟病、慢性腎臟病第4期，平常要吃10幾種藥物，家人發現他食慾下降，體重3個月內掉5公斤，且脾氣變得很暴躁，既不能如往常一樣走路到中庭與鄰居聊天互動，在家中也已跌倒好幾次，經到成大醫院高齡醫學門診就醫，發現有「老年症候群」，經妥適治療，吳爺爺身心健康改善很多。

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成大醫院高齡醫學部羅玉岱醫師表示，透過門診的周全性老年評估，發現吳爺爺同時具有老年憂鬱、營養狀況不佳、平衡與行走速度不佳等老年症候群，因此在首次就診便建議藥物整合，並針對老年憂鬱進行治療，也提供營養改善的衛教，經過短短2週的時間，吳爺爺的食慾便獲得改善，1個月後回診時已不需坐輪椅，後續回診也發現其體重逐漸增加，可以自行走入診間。家屬回饋說爺爺狀況改善，平時獨立照顧爺爺的奶奶也非常開心，照顧的壓力能夠獲得減輕。

羅玉岱醫師指出，老年人罹患疾病常是多重病因、表現不典型，其嚴重性因而經常被家庭照護者忽略，加上多種慢性疾病的交互發生下，更會加重原有疾病的惡化與功能退化，直接或間接影響其獨立生活的能力，進而降低老年人自尊與生活品質，並顯著增加死亡的風險。

成大醫院為回應高齡社會的需求，從2019年8月起，於門診大樓3樓開設高齡醫學門診，同時成立高齡醫療照護中心，目前共有7位主治醫師提供門診服務。羅玉岱醫師表示，門診針對65歲以上有特定醫療問題的老人，透過老年醫學專科醫師的專業與跨領域團隊合作，以一站式服務實施周全性老年評估與後續照護計畫介入，全面了解老年病人在醫學、心理社會及功能上的問題，進而擬定整體性的照顧與治療計畫，幫助長輩改善功能與整體的健康狀態，預防及延緩疾病所導致的失能，減輕照顧者的負擔。

在歐美國家，對於高齡長者的醫療照護，也是採取跨學科評估、多面向介入措施與管理的友善高齡長者為中心的照護模式，針對多科看診、多重用藥、衰弱及衰弱前期的高齡族群，拋開以疾病及器官為主的治療框架，提供周全性老年評估與具有老年醫學概念之跨專業服務。

羅玉岱醫師也指出，據衛福部國民健康署統計，國人65歲以上罹患至少1種慢性病者將近9成，有2項的超過7成，3項的也有5成以上，顯示高齡者的醫療需求趨於複雜；全民健保醫療統計，2017年65歲以上病人門診費用占率超過1/3，老年就診人次也占所有門診人次的27.1％，而這些尚未包含隱形之家庭照顧成本與長期照護的費用。

很多老年人會出現「老年病症候群」的7項常見問題：認知功能衰退、憂鬱、衰弱、不良於行、跌倒、營養不良、尿失禁，以及用藥問題、睡眠障礙、孤獨感、經濟問題等；她強調，這些問題需要有跨專業整合性醫療、注重功能評估、及早評估介入衛教與持續追蹤，不能只是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」。

因此，羅玉岱醫師提醒指出，如家中長輩合併有以下情況，建議就醫高齡醫學門診：1、具有急性功能衰退及老年病症者，例如：跌倒、尿失禁、壓瘡、意識混亂、不良於行、失智與情緒波動、營養及體重失衡、虛弱等，尤其近日有惡化者。2、多重慢性病，或同時服用多種（8-10種以上）藥物者。3、考慮更換照顧環境，需要協助評估。4、具有多重疾病、同時使用多種藥物或反覆住院者。5、須評估身心功能，並轉介相關照護機構及居家與社區長照資源者。