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大叔假單身「疊上國中妹」！她摩鐵激情一夜遭不讀不回　心碎報告老師：被玩了

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▲▼少女，滑手機。（圖／翻攝pakutaso）

▲阿花事後才發現，阿生竟然有一名穩定交往的女友。（圖／示意圖，無關本案／翻攝pakutaso）

記者林昱萱／綜合報導

一名國中少女「阿花」（化名）日前在交友軟體上，認識一名男子「阿生」（化名），卻被對方欺騙說自己沒有女友，兩人進而到汽車旅館發生性關係，但怎料在一夜之後，阿生卻開始不讀不回，甚至還被發現有女友，讓阿花氣得向老師秉告。

判決指出，阿花與阿生是在交友軟體上認識，兩人認識不到一個月，就到摩鐵發生性關係，但在一夜的激情過後，阿生卻開始迴避花花，不僅不再主動聯絡，就連訊息也都不讀不回，讓她徹底傷透了心，而誇張的是，阿花上網搜尋後竟發現，阿生還有一名穩定交往中的女友。

阿花難過地表示，阿生分明跟說過，自己沒有女友，但在兩人發生關係之後，他就徹底消失。阿生的種種不負責任的行徑，都讓阿花氣炸了，難過地向老師稟告，全案因此曝光。

阿花表示，「後來他就不回我，我就去臉書察看他的狀況，才知道他有女友，對我只是玩玩。發生性行為那天在車上時，我有問他有無女友，他跟我說沒有。」對此，法官認為，雖然當時阿生並沒有強迫對方，但當時花花仍未滿14歲，考量他沒有前科，因此依對於未滿14歲之男女性交罪，判他3年徒刑。

對此，阿生不服一審判決，上訴到二審，但二審法官不採信其說詞，駁回他的上訴，目前全案上訴到最高院，仍在審理當中。

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