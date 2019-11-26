戰遍日租套房與摩鐵...人妻「機房燥熱狂吻小王」拍羞片！夫一看鹹濕對話秒綠

▲阿九需賠償小萍老公30萬元。（圖／翻攝pixabay）

記者林昱萱／台中報導

一名人妻「小萍」（化名）與投資夥伴「阿九」（化名）發展出婚外情，兩人不僅多次到台中日租套房、摩鐵壞壞，從兩人的鹹濕簡訊可見，雙方還曾在車上、機房溫存，種種一切都讓小萍的老公氣炸了，憤而向阿九提起求償。

判決指出，小萍與老公婚後育有一子，卻和投資夥伴阿九多次到日租套房、汽車旅館親密共處，而事後阿九也傳了不少鹹濕曖昧簡訊向小萍訴說情意，「…我想妳，我想跟妳做愛，從頭親到腳，想跟你所有的調情，親密妳懂嗎？」、「寶貝，整整一個月沒見，這中間你有想過我們的甜蜜跟溫存嗎…我很想念抱著妳依然喜歡妳的一切，屁股，臉，唇，肚肚跟妳熟睡跟睡覺嘴巴打開的可愛模樣…」、「我們曾經櫃檯親，機房恩愛，車上，還有妳在日租為了我們的甜蜜拍性愛影片…」。

此外，阿九還曾經傳簡訊說，「我最討厭第三者，我自己卻是第三者，不會讓我愛一個有家庭的女人感到委屈」，但在被告上法庭後，阿九則辯稱，自己與小萍是合夥關係，共同投資服飾店，自己並無妨礙對方家庭，而他也聲稱，自己從未去過汽車旅館、日租套房。

對此，法官認為，阿九分明知道小萍已婚，卻還是和對方拍攝赤裸相擁的照片，明顯已經超過一般正常異性的男女交往，因此判他須賠償小萍老公30萬元。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

【更多新聞】

23歲望族少爺特斯拉自撞！「最後一通電話」內容曝：頭暈暈 下秒墜16m橋慘死

遭母親男友闖房「舌頭猛甩」：幫妳順氣！她躲衣櫃無助爆哭 顫抖寫下恐怖過程

影／整理釋迦「摸到一條長軟軟」！她秒用膠帶黏上去 隔壁小夥子驚呆：就差幾秒

