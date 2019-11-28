200公斤巨蟒生吞小牛！身長16公尺腹部異常鼓漲...民防員嚇壞

▲巨蟒吞下小牛後體重重達200公斤。（圖／翻攝自Facebook／KAMI ANAK KEDAH）



實習記者賴韻如／綜合報導

馬來西亞近日有村民在橡膠種植區內發現一條腹部異常隆起的巨蟒，嚇得趕緊向當地民防部隊（APM）通報，民防員到達現場後，看到巨蟒的腹部也嚇了一大跳，由於當地附近有許多牛隻，推測該巨蟒應該是剛吞下一頭小牛，最後費時半小時才成功將其捕捉，而牠的體重更重達「200公斤」。

據hmetro報導，馬來西亞民防部隊隊員於27日下午2點半左右接獲民眾通報，表示在一處橡膠種植區發現蟒蛇蹤跡，其體型非常巨大，腹部更異常隆起，41歲民防部隊員齊希拉（Zihila Md Saad）與其他2名同事趕緊到場進行捕捉。齊希拉表示，這條巨蟒大約16公尺，是他在APM任職4年以來，捕過最大、最長的蟒蛇，當時該橡膠園附近還有4頭牛在遊蕩，因此大家推測其蟒蛇是剛吞下小牛。

齊希拉指出，「牠在吞下小牛後已經精疲力盡，但我們還是為了以防萬一，非常謹慎地將其捕捉。」齊希拉更補充，這條巨蟒在吞下小牛後，體重重達200公斤，非常嚇人。然而，最後3位民防人員花了30分鐘，才順利將蟒蛇「抬」上卡車。

據悉，目前APM已經聯絡馬來西亞野生動植物部和國家公園（PERILILAN），準備將蟒蛇交給對方處理。