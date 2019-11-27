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拿小孩換新機！　越南女「太想要iPhone 11」綁走2歲姪女賣給網友

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▲▼越南女把姪女賣了買手機。（圖／翻攝自安富縣政府網站）

▲ 越南女子將姪女賣給網友。（圖／翻攝自安富縣政府網站）

記者陳宛貞／綜合外電報導

越南日前發生意起離譜案件，一名女子受親戚所託，幫忙照顧年僅2歲的姪女，未料她在網路交友過程中心生歹念，竟謊稱姪女雙親過世，打算將姪女以高價賣給網友，以換取一支全新的iPhone 11。

越南國營新聞網站《石油時報》（Petro Times）16日報導，住在安江省安富縣的女子Hanh上月短暫幫親戚照顧年幼的姪女，某天一邊陪姪女玩遊戲，一邊和透過社群網站認識的一對夫妻視訊。這對夫妻透過螢幕看到Hanh的姪女，不斷稱讚她非常可愛，讓Hanh開始策劃這起犯罪。

Hanh謊稱姪女是孤兒，計畫說服這對夫妻花錢領養姪女。Hanh向他們說道，「這個小孩被爸爸拋棄，媽媽沉迷賭博和毒品離家。只要給我一支iPhone 11和一筆車馬費，我會直接把小孩送到你們家」，對方也接受她的提議。

Hanh幾天後騎摩托車載著姪女到這對夫妻家，接過他們拿出的iPhone和150萬越南盾（約新台幣1970元）現金，便將姪女交給對方。為避免親戚起疑，她回到家後還報警稱姪女失蹤。

警方展開調查後發現，Hanh的證詞有許多疑點，不斷追問之下，Hanh才坦承自己的罪行。警方事後發表聲明指出，受害的女童已經安全返回家中，目前正持續調查詳細案情。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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