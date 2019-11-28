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高以翔喊出每個男人心中的掙扎：「我不行了！」

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▲高以翔錄影當天還有人受傷。（圖／翻攝自微博）

▲高以翔驟逝的消息讓許多人都惋惜不已。（圖／翻攝自微博）

本文經王大師授權使用，請勿隨便翻載

文／王大師

「ㄟ！大濕，真不敢相信高以翔死了！」

請繼續往下閱讀...

今早例行性的赴小7買我的中熱美加點冰塊，愛與我哈拉的人妻店長，如是跟我打招呼。

濕：「誰是高以翔？」

店長：「你不知道高以翔是誰？你住在哪個星球啊！！」

濕：「不好意思，我幾乎不看娛樂與體育新聞，所以真不知高是誰耶；好啦，我答應妳，今天的任務是研究這位高帥哥的惡訊，先不管國家大事了。」

哈拉完後，眼角就急忙掃向「聯合報」標題下的小框框，上面寫著「大陸綜藝操過頭，高以翔35歲猝死！」讀完後，馬上有感，因為這就是我老爸的命運，一個被大家公認為成功的老闆，賺了大把鈔票後，居然客死他鄉。讓我想到，這個社會都是怎樣對待男性的。

不出所料，高以翔並非來自貧窮的家庭，也不乏可追求的對象。拜託！如此高富帥，若還缺潛在伴侶，那可真沒天理了。所以說，高不缺錢、不缺娘，似乎也沒身體缺陷，為何會在35歲的低齡，因工作而過勞死？

畢竟，勞動是人們為了要爭取工資；工資是為了養家餬口；但高明顯不需要，他缺乏的是一個無法達到的價值。這個社會要求男性「要賣命工作，證明自己」。這個社會對男性，定了很多賺取物質上的標準，而且內在化很深，甚至當部份標準皆已滿足後，那個內建的標準，還是會無時無刻的竄出，成為一個無底洞。

除了我老爸與高外，我那個年代，還有個悲慘的許不了。為了能賺更多錢養家，被黑道挾持，硬是在體內注入毒品，好控制心智，讓他能夠有活力繼續賣命，成賺錢機器，令人剝削。因為，男人的價值就是賺錢嗎！許最後因過勞與酗酒而在34歲的低齡暴斃。

許有個有趣的點，就是與同時期的女星鳳飛飛做比較，這是維基的內容：

「許不了旋風」成形後，許不了成了黑道眼中的搖錢樹（在秀場上，許不了只要單獨雜耍與口技就可以支撐票房，不像鳳飛飛還要搭配舞群與樂隊），成了他晚年悲慘生活的根源。

▲▼「許不了旋風」成形後，成了黑道眼中的搖錢樹。（圖／翻攝自維基百科）

▲為了趕通告，許不了飲酒、注射止痛藥來迅速提振精神。（圖／翻攝自維基百科）

也就是說，男星通常比較好「操」，成本也比較低，因此成為黑道的搖錢樹；女星則往往會受保護，有時跟「性交換」有關，這也是個畸型的型態；男性就缺乏這資產，因此必須「賣命」。

許不了有苦無法尋求其他男性的保護，因為這社會不鼓勵男性示弱。他只能回到家中，默默的喝悶酒；翌日回到劇組時，卻刻意裝出小丑的模樣，逗大家笑。直到最後拜託朱延平導演照顧自己的妻小，因為他說：「我撐不下去了！」

同樣的情況，也可以在麥克傑克森、豬哥亮、江明學、馬國畢、倪敏然、小彬彬、大炳等男性藝人中見到影子。最近才被「蘋果日報」搬上新聞版面的柯賜海，今年因罹怕金森症而陷入貧困，老婆也離開他，子女又不理他，只能一人孤單睡在陽明山的公共浴室內。

還記得我結婚前，最在意的就是前妻家人要我買壽險、健康險等保單，這似乎意謂著，男性在這個社會中，就是一個「財產保障」，我的身體與健康，成為一個保險標的，我的健康甚至可成為「斂財工具」。試問，如此看待男性身體，我們的另一半，會真正希望我們健康嗎？這甚至會導致生命的「利益衝突」喔。

但當時我沒說什麼，雖然滿肚子的不爽，很是介意，但這個社會要求男性不能「斤斤計較」，不能跟太太「吵財產」，幫老婆保險就是「愛的表現」。如果幫另一半買保險為「愛的表現」，為何許多男性不會把這個條件，當成結婚的要求呢？

當初只以為這是我的小心眼，沒想到老丈人也跟我抱怨丈母娘強迫買保單的勾當，我就發現，這並非只是我的問題，而是這社會將男性物化的風俗習慣。只是男人可憐的地方是，我們沒有「男權運動」，無法將這些悶虧說出；一旦抱怨，就會被說成「你像不像個男人啊」！

男性可憐的地方在，「你像不像個男人啊」、「男人責任心要重」、「男人要保護女人」、「男人不能說不行了」、「真男人不流淚」、「男人要有工作」、「男人要不怕死」、「男人要有擔當」等這些迫害男性的話，沒有像一些物化女性的形容詞般被禁止。

在工作場合中，女性與男性的收入差異可被社會與政黨拿來討論、騙選票與立法，最終形塑成國家政策。但男性壽命平均比女性少9歲的「餘命暴力」，卻沒人討論過。全世界沒通過一個像樣的法案，要求既有的經濟體系，好好的看一下，這個社會到底在如何的糟蹋男性。

高以翔宣傳電視劇《遇見王瀝川》。（圖／ETtoday資料照）

▲高以翔因拍攝實境節目《追我吧》猝死 。（圖／ETtoday資料照）

很多人說，這個社會是個有性別歧視的機制，我同意；我有意見的地方是，這社會只允許將「受害者光環」頒給女性。看看男性的壽命、自殺成功率、慢性病普及率的狀況，一個外星人會發現，這個社會簡直把男性當成刑求犯對待。

不要誤會喔，我並非仇女主義者，我甚至不是在討論女性。近來韓國也頻傳女星自殺的消息，只是女性通常不會因錢賺不夠、成就不高、賣力不足而被搞到「過勞死」，而是因社會的負面形象與粉絲霸凌，而受不了自盡。這是一種不同形式的暴力，沒有妳高我低的問題。

只是這社會似乎過度將男性當成既得利益者，而忘記這些利益也是種陷阱，是讓男性成為這套利機器的「獵物」。只是愚蠢的男性通常會在有限期間內，很享受短暫的榮耀，直到發現自己困在一個牢籠中，受不了壓力後大喊「我不行了！」

但，一切都來不及了！

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