代駕到府...醉男「想停車」跳上駕駛座！下秒猛撞女騎士拖行30M　她慘死輪下

▲黃男找了代駕到府，卻又再度跳上車想到停車場，逆向撞死路過的孫姓婦人。（資料照／記者趙永博攝）

記者陳韻如／新北報導

49歲黃姓男子酒後找代駕將車開到住家附近，隨後又自己開車前往附近停車場，想不到昏昏沉沉的他，就在停車場「10公尺外」輾死從對向騎車而來的55歲孫姓婦人。事後黃男連3年替死者辦法會，並協助家屬請領200萬強制汽車責任險金，且願意再賠償350萬元，法院審理後則依公共危險罪判他1年8個月徒刑，緩刑4年。

據了解，黃男2018年7月28日晚間參加飯局，而酒後他知道自己不能開車，便用1300元價格請了一名代駕，他先從北市一路送2男1女共3名朋友回家後，才請代駕開車載自己回到板橋民治街住處前。

想不到黃男都到家門口，付錢讓代駕離開了，竟又認為停車場和住處不遠，自己駕車前往停車，但他在停車場外10公尺處疑似不勝酒力失控，開到對向車道，撞上騎乘機車行經文新路的孫婦。誇張的是，鑄下大錯的黃男肇事後還試圖逃逸，多次前後倒車，將孫婦捲入車底，殘忍拖行超過30米，導致孫婦傷重不治，而警方對黃男實施酒測，酒精濃度高達0.76。

▲▼黃男撞上孫婦後，竟還前後輾壓，甚至拖行超過30公尺，導致她傷重不治。（資料照／記者趙永博攝）

事後，孫婦家屬要求黃男替孫婦辦法會，而他也照做，並連辦3年，另外也協助孫婦家屬請領強制汽車責任險保險金200萬，並願意再賠償家屬350萬元與家屬達成和解。

法院審理後認為，黃男明明找了代駕，事後卻為了貪圖方便，竟心存僥倖，酒駕開車到停車場，害孫婦枉送寶貴性命，但犯後態度良好，深感悔悟，又尚有3名子女及配偶須扶養，因此依公共危險罪判他1年8個月徒刑，緩刑4年。全案可上訴。

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