雙11購物+1　執行署台南分署法拍會5日登場

▲法務部行政執行署台南分署聯合拍賣日，有2014年份中華小貨車下殺5折，及燜燒鍋、名牌太陽眼鏡等大俗賣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

法務部行政執行署台南分署，123聯合拍賣日，將於11月5日下午3時起，在中西區忠義路1段125號台南分署2樓舉辦法拍會，2014年份中華小貨車下殺5折，燜燒鍋、名牌太陽眼鏡等大俗賣。

台南分署指出，拍賣物品包括2014年份中華小貨車、2009年份中華小貨車、現代休旅車、燜燒鍋（廚寶）、名牌太陽眼鏡、三眼計時機械錶、典藏晶鑽機械錶、腳踏車、合眾紙業股份有限公司股票56股等歡迎民眾競標，訂於5日下午2時30分起開放民眾拍賣登記，下午3時起，正式競價拍賣。

台南分署表示，本次拍賣活動值得一提的是1台2014年份中華小貨車，1299CC，該車輛滯欠牌照稅新台幣3105元、罰鍰9200元、燃料費9600元，合計2萬1905元，本次為第2次拍賣，訂有底價，民眾出價超過底價百分之50即可拍定，預期將會吸引有興趣的民眾參與競標。

台南分署提醒有意參與本次競價拍賣的民眾，應事先詳細了解拍賣公告上之記載，並請記得攜帶您的國民身分證，交予工作人員登記並領取號碼牌，如未登記領取號碼牌，是不能參與本次競價拍賣的喔！為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。

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