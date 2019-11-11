跑出健康關懷弱勢　執行署台南分署響應統一發票盃路跑活動　

▲法務部行政執行署台南分署參加統一發票盃台南場路跑，同時設攤宣導法務部行政執行署123聯合拍賣日活動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

法務部行政執行署台南分署響應財政部2019年統一發票盃台南場路跑，由謝耀德分署長領軍，員工眷屬合計有20餘人組隊參加，活動現場同時設攤宣導法務部行政執行署123聯合拍賣日活動、案款信用卡繳款服務、ETC執行案件超商繳款服務及廉政宣導，並將募集的4百多張發票，捐贈公益團體。

謝耀德分署長表示，平日台南分署同仁工作繁重，普遍缺乏運動，今天的路跑活動選在風光明睸的烏山頭水庫風景區，透過今天的活動，參加路跑的人員除可運動外，同時可欣賞烏山頭水庫的景色，一舉數得。

此外，因為參加路跑的民眾很多，為使更多民眾了解臺南分署的便民措施，臺南分署同時設攤進行業務宣導，主要內容有：109年度的聯合拍賣活動仍維持在每個月的第一個星期二下午三點；其次，民眾可以持信用卡繳納案款，但是基於使用者付費原則，須自行支付手續費如下：1元-998元，手續費2元；999元-9993元，手續費7元；9994元-49990元，手續費10元；49991元-99980元，手續費20元；99981元（含）以上，手續費35元。

另外，為方便民眾繳款，自2019年11月1日起，民眾欠繳ETC通行費，且金額在2萬以下，收到執行分署的傳繳通知後，可就近前往7-11、全家、萊爾富、OK及美廉社繳款，還免收手續費。