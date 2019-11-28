川普簽署香港法案內幕曝光！白宮幕僚激辯　港區選結果成關鍵

▲國務卿蓬佩奧26日證實川普即將做出決定，直言「我們的人權標準適用於全世界，香港也不例外」。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普27日晚間正式簽署《香港人權與民主法案》（下稱《香港人權法案》）。路透社引述知情人士消息，其實早在國會通過法案後，白宮幕僚就開始展開一番討論，思量簽署法案的舉動是否破壞美中迄今為了達成貿易協議所做的努力，但最終大多數人仍建議川普簽署，力挺香港示威者。其中關鍵，除了法案獲得參眾兩院大力支持之外，泛民派在香港區選贏得壓倒性勝利也是一大因素。

路透社報導，川普27日簽署《香港人權與民主法案》及《保護香港法案》後，透過白宮書面聲明表示，「我簽署這些法案是基於對習近平主席、中國和香港人民的尊重。為他們制定這些法案，是希望中、港領導人及代表，能夠友好處理彼此間的分歧，為所有人開啟長期的和平和繁榮。」

Hong Kong Human Rights and Democracy Act and PROTECT Hong Kong Act, legislation supporting the Hong Kong protestors, were both signed into law by President Trump today per the White House. pic.twitter.com/bBqLJ9Ii0j — Craig Caplan (@CraigCaplan) November 27, 2019

美國參、眾兩院上周以壓倒性票數通過《香港人權與民主法案》及《保護香港法案》，前者要求國務院每年確保香港擁有足夠的自治權，以維持與美貿易的特殊地位，否則將比照中國徵收關稅，後者則是禁止美國對港警出口催淚瓦斯、橡膠子彈、電擊槍等用品。

不過，川普也流露出對法案部分內容有所保留的態度，並於聲明中強調「此法案部分條款會干預總統行使憲法賦予的權力來闡述美國外交政策」。消息人士認為，川普此舉也意味著，除非北京政府在香港加強打擊力道，不然他不會採取行動實施嚴厲措施。

儘管許多人認為美國政府的動作是象徵性意義佔多數，但分析人士指出，香港商業環境特殊，若美方真的祭出制裁措施，結束香港特殊待遇，這將會對美國產生不利的結果，因為依賴香港作為中繼站的企業就會把業務轉至其他地方。但也有人認為，在美中尚未達成貿易協議之際，川普仍決定簽署法案，顯示出他尊重國際社會對香港的高度關注。

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