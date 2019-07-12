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他網戀白皙仙女3年「狂燒146萬」　一見本尊當場傻眼

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▲▼網戀詐騙。（圖／中新社）

▲小金在網路上認識了白皙仙女小靜，兩人很快確定戀愛關係。（圖／中新社，以下同）

大陸中心／綜合報導

網戀十分容易遇到詐騙陷阱，一個不慎可能人財兩失，浙江嘉興的小金（化名）早前透過社交網站認識了一名自稱小靜的「白皙仙氣美女」，兩人立刻確定戀人關係。不過，談了3年的戀愛，小金付出了約32萬元人民幣（約新台幣146萬元），卻從未見過小靜本人，最後見面時，小靜本尊的長相卻令他立刻傻眼。

小金表示，他3年前單身了許久，非常想找個女朋友，於是透過社交網站認識女孩，他看見小靜的大頭貼後，深深受到吸引，立刻向對方發出交友請求，也得到對方的同意。

小靜不但性格活潑、面容姣好，還時常向小金傳「快看你的小仙女美不美」等訊息，隨後附上白皙美麗的自拍照，兩人很快就確定了戀愛關係。小金說，交往3年來，他與小靜的感情日漸加深，睡前會合唱愛的歌曲、一起研究股市行情、彼此深情表白等，讓他覺得「自己的心不再空了」。

▲▼網戀詐騙。（圖／翻攝自網易新聞）

▲小靜時常小金要求現金、驚喜、禮物。

雖然小靜是個完美女孩，但相當講究「儀式感」。小金指出，3年以來，只要每個月14號，小靜都會要求520元（人民幣，以下同）、1314元不等的紅包，甚至連兒童節都要有「驚喜」。

小金認為，是男人就要有擔當，只要小靜有要求，他都會盡力滿足，就算存款用完了，也會向朋友、同事借貸，甚至透過信用卡、網路App借取現金，3年來欠下許多金錢。

不過，小金卻從來沒有見過小靜本人，每次想約小靜出來見面，就會被以「生病住院」、「公司安排出差」、「房貸沒處理好」等理由拒絕，讓他逐漸心灰意冷。

隨著小金欠下的金額愈來愈多，他的家人愈想愈不對勁，紛紛苦勸「快去報警」。小金報警後，警方透過調查，鎖定一名黑龍江籍的嫌疑人王某，很快就在當地逮捕王某。

小金得知「小靜」被警察逮捕的訊息，前往派出所探視，卻發現自己網路上「白皙美麗」的女友，竟然是一名凸肚的平頭中年男子，讓他相當傻眼。警方調查後，發現王某夥同他人透過網路對多人進行詐騙，得手40多萬元。最後，警方依詐騙罪，將王某移送法辦。

▼小金看見交往3年的女友真面目，瞬間傻眼。

▲▼網戀詐騙。（圖／翻攝自網易新聞）

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關鍵字：網戀,網路交友,網路詐騙,戀愛陷阱,男女朋友

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