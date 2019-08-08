民眾遇詐騙員警霸氣嗆員編　詐騙集團急退散

▲▼ 女子因網路購物遭詐騙集團盯上，警方獲報後到場協助解圍。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

中埔分局三和派出所所長莊政峯及警員吳俊德，日前接獲民眾通報在嘉義縣中埔鄉中華路後庄郵局，1名穿著紅色衣物的女子 ，神色鬼祟於提款機旁手拿帳單使用手機電話，員警到場後研判楊女可能正遭受詐騙，因而上前詢問關懷，確認女子正接受詐騙集團成員指示操作提款機，幸好吳姓員警及時介入霸氣回應員警編號，讓假冒銀行客服人員的詐騙集團成員，嚇到立即掛掉電話，楊女因而未受詐騙及損失財物。

▲▼ 女子因網路購物遭詐騙集團盯上，郵局前提款機講電話神情鬼祟，一旁民眾幫忙報警。（圖／記者翁伊森翻攝）



經查，詐騙集團是利用楊女於5月份在網路購買知名品牌化妝品支出新台幣20856元，卻因銀行人員一時疏忽設定錯誤，將有客服人員協助他辦理付費扣款事宜為由；楊女不疑有他再接到詐騙電話(盜用銀行客服中心人員名義)，卻依照指示前往後庄郵局操作提款機，由於楊女當時身著紅衣於提款機旁暗處講電話，讓提款民眾感覺有異立即報警。

員警獲報立即前往關心詢問，得知楊女碰上「網路消費購物，設定分期付款錯誤」常見詐騙手法，員警即代接詐騙集團電話及質問疑點，楊女在旁聽到雙方對話冷靜思考，在員警霸氣報出臂章編號後詐騙犯嚇到立即掛斷電話，楊女在旁恍然大悟，才驚覺自己接到詐騙電話，幸好尚未匯款，否則帳戶內的存款就遭詐騙光，她不諱言聽到員警霸氣報出臂章編號時在現場也嚇了一跳了，非常敬佩警方對違法者的霸氣，並且再三感謝警方的協助保住存款。