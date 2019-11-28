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台澳無司法互助…但可「個案互助」　辦共諜案可能向澳洲提請求

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▲▼共諜案向心夫妻二度偵訊2小時。（圖／記者劉昌松攝）

▲台北地檢署偵辦共諜案，27日二度傳喚向心夫婦。（圖／記者劉昌松攝）

記者王致凱／綜合報導

中國創新投資公司主席向心夫婦涉及違反國安法案件，台北地檢署26日訊後將夫妻2人列為被告，並限制2人出境出海，並於27日二度傳喚偵訊。目前不排除透過法務部向澳洲提出個案互助，請求取得自稱共諜的王立強在澳洲指控資料。

自稱擔任共諜的男子王立強（音譯），日前向澳洲媒體稱，自己在香港、台灣及澳洲從事諜報滲透工作，已經向澳洲政府投誠並請求政治庇護。澳洲警方先前已經證實，已經對王立強的說詞展開調查。

由於王立強自稱，上線為香港上市公司「中國趨勢」、「中國創新」的董事會主席向心，我相關單位掌握向心與同為公司董事的妻子龔青曾多次進出台灣，調查人員趕在24日2人離境前，依調查國安法案件為由將2人帶回訊問。

向心與龔青25日被移送北檢接受訊問，檢方26日凌晨訊後將2人列為被告，諭令限制2人出境、出海。27日上午，檢方二度傳喚夫妻2人說明，2人態度相當配合。檢察官訊問近2小時後將2人請回。

根據中央社報導，目前台灣與澳洲並未簽訂司法互助協議，但有「個案互惠」的司法互助機制，不排除會透過法務部國際及兩岸法律司，向澳洲律政部提個案互助請求，以便取得王立強在澳洲所指控的資料。

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