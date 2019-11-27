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陸戰隊阿兵哥硬上乾妹　她傳訊閨蜜「不想活著」燒炭亡...法官重判12年10月

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▲桃園市某科技公司總經理邱姓男子，2017年趁赴美出差時，性侵女員工得逞卻挨告。（示意圖／Pixabay）

▲張男不重視乾妹小美對他的信任，竟趁2人共躺1張床時強暴性侵，導致小美事後想不開選擇自殺。（示意圖／Pixabay）

記者徐愷昕／台北報導

張姓男子2016年8月開始在海軍陸戰隊服役，同年9月他喝酒開趴後在乾妹小美（化名）家借宿，結果他卻背叛乾妹信任、性侵對方，導致小美情緒崩潰，事發5天後選擇燒炭輕生。台北地院考量張男犯案時仍在服役，依現役軍人強制性交致人自殺罪，重判他12年10月。仍可上訴。

據判決，案發當時張男仍在陸戰隊服役，2016年9月4日放假時他與小美及朋友約歡唱喝酒，凌晨4時結束後，眾人就決定去小美家借宿，因為房間及床位不夠，他就與小美共睡一床，朋友則是睡在客房，小美媽媽則睡在家中樓上房間。不料張男睡到一半獸慾大發，強壓小美性侵得逞，過程中小美不停反抗，不斷出聲拒絕、提醒他已經有女友，但張男根本聽不進去。

隔日張男及朋友搭車離開後，小美情緒低落傳給閨蜜「有被強姦的感覺」、「覺得被硬上真的很不好」、「不想活著」等抑鬱寡歡的訊息。閨蜜知情後相當震驚並不停安慰，但她仍在事發5天後選擇燒炭輕生，並留下遺書，「媽媽對不起，我不知道怎麼成為一個更好的人也不知道怎麼相信別人」。

小美媽媽返家後見為時已晚，傷心欲絕崩潰大哭，在拿起女兒手機查看訊息後，得知女兒是因被張男性侵而尋短，氣得打電話質問張男。2017年5月，小美媽媽偕同小美友人與張男相約新店一麥當勞談判，張男坦承性侵，也承認當時小美有反抗動作，他對此事感到懊悔跟抱歉，並要求前往小美靈堂上香。

▲▼ 阿根廷一名11歲女童，因遭祖母的男友性侵懷孕 。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

▲小美被乾哥性侵後情緒低落，事發第5天選擇在房間燒炭輕生。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock）

法院審理時，張男辯稱自己遭小美母親套話，他當時會道歉承認錯誤只是為了想要有機會去給小美上香。但據法官調查，張男曾於事發後曾臉書私訊友人，「一開始時我不想跟任何人解釋，我那時做了最壞打算，就是跟小美一樣走同條路…這件事我做錯，我就必須負起責任，我不知道會這麼嚴重」，可見他當初確實有做出對不起小美的事。

有關小美選擇自殺的念頭是否為被性侵，據相關證人所述，小美生前個性樂觀開朗，過去從未因經濟、課業有輕生或負面想法的念頭，而面臨沮喪、煩惱時她也都能自行調解情緒，讓自己好起來。但由小美的上網紀錄可見，她被性侵後開始大量瀏覽燒炭、自殺等相關憂鬱文章，對此判定她是受此事件衝擊影響，才冒出尋死念頭。

法官審酌，張男不重視小美信任，竟在2人同床時強迫發生關係，導致小美事發後深感羞辱，最終在無法釋懷的情況下只好走上自殺之路，考量張男法庭上不願認錯也不道歉，還指控檢察官濫訴，依現役軍人強制性交致人自殺罪，重判他12年2月。全案仍可上訴。

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