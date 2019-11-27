法拉利撞死孝女20萬交保！小林哥哭窮「我沒開當鋪」　記者走訪1F鐵門深鎖

▲記者尋訪林男的位於新莊的當鋪，發現該處鐵門深鎖，走近還有黑狗吠叫。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳以昇、黃彥傑、莊智勝／新北報導

新北市新莊區一名林姓男子26日下午駕駛紅色法拉利狂飆，在福營路逆向失控撞飛2名女性機車騎士，釀成1死1傷慘劇。林男肇事後還向警方辯稱，當時自己時速僅有50，是為了要閃小動物才會肇禍，並駁斥自己並沒有經營當鋪，「我很窮，有很多負債！」稍早林男移送新北地檢署，檢方訊後諭知20萬元交保。

這起事故就發生在26日下午，當時林男駕駛紅色法拉利自福營路往民安路方向行駛，但疑似不熟悉操作，失控駛入對向車道，迎面撞上2名機車騎士，其中傷勢最為嚴重的蘇女當場失去生命徵象，經送醫搶救後仍宣告不治，而另名林姓女子則僅受到輕傷。

▲紅色法拉利失控衝撞2名機車騎士。（圖／記者陳以昇翻攝）

林男事後遭起底在新莊經營當鋪，還被稱為「小林哥」，在地方上小有名氣；但林男卻澄清，自己沒有開當鋪，「我很窮，還有很多負債」；同時辯稱當下自己時速只有50公里，是為了要閃躲小動物才會失控。但檢方勘驗監視器畫面，並未發現路況有異。

《ETtoday新聞雲》記者稍早也循著地址前往探訪林男位於新莊的當鋪，發現該處為住家，且一樓鐵門拉下深鎖，裡頭還有一隻黑狗，只要陌生人走進就會狂吠。

稍早蘇女家屬前往板橋殯儀館，父母2人神色哀戚，蘇父哀嘆地說，女兒是便利商店主管，平時真的很孝順，「但現在再孝順又有什麼用？」蘇母更一度哭到癱軟、需要人攙扶，頻頻哭喊「還我女兒」。

▲蘇女家屬上午前往板殯，蘇母一度哭到癱軟。（圖／記者陳以昇攝）

另一方面，肇事的林男上午移送往新莊分局十，面對大批媒體守候，頻頻道歉「對不起、真的對不起！」新北地檢署檢方訊後諭知其20萬元交保，並限制出境、出海。

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►新莊小林哥撞死女騎士！「我負債」裝窮堅稱：才開50 死者母哭到癱軟難接受

►快訊／法拉利逆向撞死女騎士！「新莊小林哥」移送頻喊：真的對不起

►車主起底！「新莊小林哥」開法拉利撞死超商女主管 擁雙妻家中10多輛超跑

▲林男稍早移送時不斷道歉，「對不起，真的對不起！」（圖／記者陳以昇翻攝）