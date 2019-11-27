　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

外出支援其他門市…超商女主管遭「法拉利撞斃」！警衛曝最後一面：她笑得很開心

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者莊智勝／新北報導

新北市新莊區26日下午發生一起死亡車禍，40歲的林姓男子駕駛紅色法拉利在福營路來回狂飆疑似試車，但過程中卻失控跨越對向車道，撞上2部機車，造成其中一名蘇姓女騎士（38歲）重傷身亡。家屬哀痛地說，蘇女在超商任職長達20年，當上資深主管，轄下管理約10家門市，案發當天就如同往常般騎車出門，前往別家門市支援，怎料竟會撞上死劫。社區的警衛也說，當天蘇女出門上班時還跟他打招呼，臉上堆滿笑容，是個很親切、很有朝氣的女生，沒想到這竟是最後一面。

▲▼新莊法拉利車禍，在超商擔任資深主管的蘇女遭撞死。（圖／東森新聞）

▲▼新莊法拉利車禍，在超商擔任資深主管的蘇女遭撞死。（圖／東森新聞）

▲新莊法拉利車禍，在超商擔任資深主管的蘇女遭撞亡。（圖／東森新聞）

這起事故就發生在26日下午，當時林男駕駛紅色法拉利在福營路來回行駛，疑似正在試車，豈料過程中不熟悉操作，失控駛入對向車道，迎面撞上2名機車騎士，其中傷勢最為嚴重的蘇女當場失去生命徵象，經送醫搶救後仍宣告不治，而另名林姓女子則僅受到輕傷。

蘇女母親接獲噩耗後不敢置信，前往安息室認屍時，淚水不住奪眶而出，頻頻哭喊「我的女兒啊！還我女兒」，還一度癱軟需要旁人攙扶；蘇父則透露，女兒今年38歲還未婚，在超商任職已經約20年，平時工作相當認真負責，因此被升為資深主管，管理約10家門市，案發當天就是要到別家門市支援，一如往常地騎車出門上班，結果卻再也回不了家！」

▲▼被法拉利撞死女騎士母親哭到癱軟，需人攙扶。（圖／記者陳以昇攝）

▲蘇女家人接獲噩耗後痛哭失聲，媽媽更是一度哭癱，需要旁人攙扶。（圖／記者陳以昇攝）

整起車禍撞擊力道相當強大，首當其衝的蘇女直接被撞飛，地上滿是汽機車零件碎片，就連蘇女隨身背著的包包、安全帽都掉落一旁。蘇父說，女兒性格溫順，是個孝順體貼的好孩子，但如今人走了，「再孝順又有什麼用！」

社區的警衛也透露，26日下午值班時還曾見到蘇女走出大門，當時她臉上滿是笑容，還親切向他打招呼，表示「要去上班了」，就是一個陽光、有朝氣的女孩，「高高興興出門，結果再也回不來，一個女兒養到那麼大了，就滿乖的，每個做父母的都會傷心！」

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

【更多新聞】

►影／法拉利撞死孝女20萬交保！小林哥哭窮「我沒開當鋪」　記者走訪1F鐵門深鎖

►影／新莊小林哥撞死女騎士！「我負債」裝窮堅稱：才開50　死者母哭到癱軟難接受

►影／法拉利飆速逆向撞死女騎士　年邁母親認屍瞬間崩潰…淚灑安息室：還我女兒

▲▼法拉利逆向衝撞。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼新莊小林哥開法拉利撞死女騎士被移送。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲林男駕駛紅色法拉利逆向撞上2名女騎士，釀成1死1傷。（圖／記者陳以昇翻攝）

ET快訊
6.5吋要掰了！韓媒爆iPhone 12「史上螢幕最大」具2
快訊／桃園運鈔車遭搶！保全超商補鈔　劫匪現身連轟2槍
Gogoro聯盟最美新成員！PGO電動機車「Ur1」價格曝光
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

孕婦破羊水劇痛哀號　尖峰時段塞車！警幫開道8分鐘送台大

女移工堅持匯4萬給「英國工程師」　3警苦勸保住2個月薪餉

快訊／嘉義BRT路口右轉！「內輪差肇禍」擦撞機車　女騎士捲入車底命危

高雄妹引爆「2男噴醋亂鬥」　友人無辜遭開山刀砍掌深可見骨

外出支援其他門市…超商女主管遭「法拉利撞斃」！警衛曝最後一面：她笑得很開心

台大醫院管理師性騷擾正妹同事！躲過一次但這次GG了！

高市議員賴文德涉賄選判無罪　2個月後…檢起訴主秘任內收賄案

誆投資IWS虛擬貨幣2年吸金3千萬　前台商「楊董」開粉專僅24人按讚　

「敬酒起衝突！」台南舞廳清晨發生槍擊案　2名酒客中彈送醫

未拉手剎車釀禍？　小貨車下坡滑行先撞自小客車再撞死婦人

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

鮭魚控必吃！西門町巨無霸握壽司 配「厚切手掌長」生魚片450元有找

水泥擠破鐵門！工人堅持繼續灌　屋主爆氣求賠償...業者說話了

老媽低頭撿玩具被汪「猛咬丸子」她逗趣轉播...網笑：拍攝者不救？

警戒心實測！陌生人偷加白粉末 2女直接喝...他嘆：男生也要小心

老爸&男友都是「客家人」摳到爆　食物掉地3秒撿！她傻眼：冰淇淋ㄟ

孕婦破羊水劇痛哀號　尖峰時段塞車！警幫開道8分鐘送台大

女移工堅持匯4萬給「英國工程師」　3警苦勸保住2個月薪餉

快訊／嘉義BRT路口右轉！「內輪差肇禍」擦撞機車　女騎士捲入車底命危

高雄妹引爆「2男噴醋亂鬥」　友人無辜遭開山刀砍掌深可見骨

外出支援其他門市…超商女主管遭「法拉利撞斃」！警衛曝最後一面：她笑得很開心

台大醫院管理師性騷擾正妹同事！躲過一次但這次GG了！

高市議員賴文德涉賄選判無罪　2個月後…檢起訴主秘任內收賄案

誆投資IWS虛擬貨幣2年吸金3千萬　前台商「楊董」開粉專僅24人按讚　

「敬酒起衝突！」台南舞廳清晨發生槍擊案　2名酒客中彈送醫

未拉手剎車釀禍？　小貨車下坡滑行先撞自小客車再撞死婦人

「出入口在後面」他想買6樓公寓：怪怪的　網一看怕爆：老了只能哭哭

冷門科系畢業！她到就業中心諮詢...見證「求職路被斷」　傻眼：直接黑掉了

孕婦破羊水劇痛哀號　尖峰時段塞車！警幫開道8分鐘送台大

SupremeＸNike六度聯手　牛皮外套夠帥氣，首次搶在黑色星期五開賣

遊峇厘島遇「最小浪浪」直接裝包包　她被萌到帶回美國疼

中職／味全龍擴編確定挑4人　選秀「投捕」優先

世界青少年國標舞錦標賽30日登場　劉真到場助威10歲小選手

希臘克里特島外海發生規模6.0地震　鄰國阿爾巴尼亞強震才奪25命

白柴小眼睛超無辜　4年後「長成大哥臉」用鼻孔看人超霸氣

陌生男性從頂樓爬下來！她返家「撞見露台遭入侵」　爬牆哥神回：我來修管線

新竹強風吹落百公斤路牌！　騎士路過「瞬間爆頭」削骨慘死

社會熱門新聞

台中當街拖走女童！陌生男「當街拉扯」5分鐘

撞死超商主管　新莊法拉利小林哥擁雙妻家中10多輛超跑

黑幫操控販人集團　「戳陰7酷刑」逼賣淫

桃園龜山運鈔車遭搶！劫匪連轟2槍

網約花美男「全程戴眼罩」　掀開驚見胖網蟲

休旅車突右轉　騎士撞上倒地被「輾壓拖行」骨盆碎

新莊小林哥撞死女騎士　「我負債」裝窮堅稱：才開50

凌晨突傳巨響！桃園19歲女大生「校內墜樓」慘死

統神暴怒告到底！載妻車禍被包圍嗆聲

路牌砸死騎士縣府回應！家屬慟申國賠

法拉利狂飆釀1死1傷　辯閃「東西」…監視器打臉

為省23元　台鐵列車長意外戳穿人夫的秘密

統神迴轉遭包圍…霸氣1噴10狂圈粉

她潑到「化骨水」冒煙腐蝕亡　現場護理人員卻不敢靠近

更多熱門

相關新聞

西湖鄉第一間超商進駐　明起試營運

西湖鄉第一間超商進駐　明起試營運

台灣便利商店的密度是全世界屬一數二的，不少民眾在家附近就有超商非常方便；但在苗栗縣西湖鄉卻連一間超商都沒有，只是這現象將在明天即將成為歷史；全西湖鄉第一間超商，即將在28日試營運，預計12月正式開幕，民眾紛紛表示「終於可以不用再跑到別的鄉鎮領包裹囉！」

中市全國首創無菸語音廣播系統

中市全國首創無菸語音廣播系統

法拉利哥辯閃避小動物釀禍　對受傷女騎士道歉

法拉利哥辯閃避小動物釀禍　對受傷女騎士道歉

撞死孝女20萬交保！小林哥：我沒開當鋪

撞死孝女20萬交保！小林哥：我沒開當鋪

新莊小林哥撞死女騎士　「我負債」裝窮堅稱：才開50

新莊小林哥撞死女騎士　「我負債」裝窮堅稱：才開50

關鍵字：

法拉利孝女新莊超商主管

讀者迴響

發燒話題

具荷拉 高以翔 反送中 李興文兒子 韓國瑜 王令麟 尹衍樑 謝震武 5G 眼霜 王令麟 柯文哲 柯P 12強 林志玲 金馬獎 唇筆 王令麟 黃寶慧 地震 雪莉身亡 香港 石虎 大老闆傳奇 颱風即時 王令麟 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 王令麟 聯華食品 郭台銘 總統大選 中職轉播 愛山林 統一發票 王令麟 台新金控 黃瀞瑩 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 王令麟 許智傑 大金冷氣 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 王令麟 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 王令麟 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 王令麟 希爾思評價 川普 東森購物 社畜時代 UFO 王令麟 外星人 黃寶慧 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 王令麟 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

快訊／高以翔大陸錄影猝死！

Jasper離港來台唸書！「小二降級幼兒園」

陸醫曝高以翔送醫時「瞳孔放大到邊緣」

妹仔叫外送　店家「一看地址」白眼笑5分鐘：熊貓賺到

老伯雨中招計程車沒人停！恐怖真相曝光

高以翔小13歲白富美女友心碎！爆「2年前秘密訂婚」

高以翔2天後當兄弟伴郎！范瑋琪崩潰發文

蕾拉單身5年認「約砲止癢」！一夜情對象全是朋友

快訊／高以翔爆昏迷《追我吧》回應了！

台中當街拖走女童！陌生男「當街拉扯」5分鐘

高以翔死因曝光！　《追我吧》證實心臟出問題

高以翔爆喘喊「我不行了」下秒倒地！網還原真相怒

高以翔驚傳摔倒昏迷！ 「CPR 3分鐘都沒醒」緊急送醫

高以翔母急買機票「卻因沒簽證不能飛」

高以翔「才剛做身體檢查」！9度低溫跑步猝死

更多

最夯影音

更多
「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10

「統神」迴轉遇違停引後方2車擦撞 遭8+9圍譙3字經！他下車霸氣1挑10
讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

讓行人錯了嗎？騎士遭「爆氣叭」　大媽開車窗吼：想打架是不是？

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

小豬媽綜藝感超強！一上台就失控ＸＤ　羅志祥曝童年回憶「她不讓我喊媽媽」

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

跨世代笑話大賽小學生超有才 他靠「河中女神」征服全場！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

爆笑原住民妹神解釋「矮殺」一詞　喜怒哀樂都萬用...就是個態度！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

找屋族的福音報到

找屋族的福音報到

即刻下載全新東森房屋APP，您的家，東森房屋為您找到更好

即時／56屆金馬獎特別報導

即時／56屆金馬獎特別報導

金馬入圍內幕大公開！你最愛的導演明星上榜了嗎？

總統大選最新消息看這裡！

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

片場殘酷真人秀《演技派》

片場殘酷真人秀《演技派》

集結李嘉欣等大咖演員，每周六22點ETtoday播吧，一窺選手演技養成之路

ETtoday房產雲

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面