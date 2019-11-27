外出支援其他門市…超商女主管遭「法拉利撞斃」！警衛曝最後一面：她笑得很開心

記者莊智勝／新北報導

新北市新莊區26日下午發生一起死亡車禍，40歲的林姓男子駕駛紅色法拉利在福營路來回狂飆疑似試車，但過程中卻失控跨越對向車道，撞上2部機車，造成其中一名蘇姓女騎士（38歲）重傷身亡。家屬哀痛地說，蘇女在超商任職長達20年，當上資深主管，轄下管理約10家門市，案發當天就如同往常般騎車出門，前往別家門市支援，怎料竟會撞上死劫。社區的警衛也說，當天蘇女出門上班時還跟他打招呼，臉上堆滿笑容，是個很親切、很有朝氣的女生，沒想到這竟是最後一面。

▲新莊法拉利車禍，在超商擔任資深主管的蘇女遭撞亡。（圖／東森新聞）

這起事故就發生在26日下午，當時林男駕駛紅色法拉利在福營路來回行駛，疑似正在試車，豈料過程中不熟悉操作，失控駛入對向車道，迎面撞上2名機車騎士，其中傷勢最為嚴重的蘇女當場失去生命徵象，經送醫搶救後仍宣告不治，而另名林姓女子則僅受到輕傷。

蘇女母親接獲噩耗後不敢置信，前往安息室認屍時，淚水不住奪眶而出，頻頻哭喊「我的女兒啊！還我女兒」，還一度癱軟需要旁人攙扶；蘇父則透露，女兒今年38歲還未婚，在超商任職已經約20年，平時工作相當認真負責，因此被升為資深主管，管理約10家門市，案發當天就是要到別家門市支援，一如往常地騎車出門上班，結果卻再也回不了家！」

▲蘇女家人接獲噩耗後痛哭失聲，媽媽更是一度哭癱，需要旁人攙扶。（圖／記者陳以昇攝）

整起車禍撞擊力道相當強大，首當其衝的蘇女直接被撞飛，地上滿是汽機車零件碎片，就連蘇女隨身背著的包包、安全帽都掉落一旁。蘇父說，女兒性格溫順，是個孝順體貼的好孩子，但如今人走了，「再孝順又有什麼用！」

社區的警衛也透露，26日下午值班時還曾見到蘇女走出大門，當時她臉上滿是笑容，還親切向他打招呼，表示「要去上班了」，就是一個陽光、有朝氣的女孩，「高高興興出門，結果再也回不來，一個女兒養到那麼大了，就滿乖的，每個做父母的都會傷心！」

不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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▲林男駕駛紅色法拉利逆向撞上2名女騎士，釀成1死1傷。（圖／記者陳以昇翻攝）