基隆擁恆文創園區竊佔案　國統集團陳振豐逆轉無罪確定

▲綜藝天王豬哥亮入殮的擁恆文創園區，爆發竊佔官司。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

綜藝天王豬哥亮2017年病逝，長眠基隆擁恆文創園區，園區由國統集團總裁陳振豐所創辦，陳振豐1995年向鄰近的靈泉禪寺借地通行施工，但被控期滿不還地，被依照竊佔罪判刑4年定讞。陳拒絕到案執行，一度遭通緝，全案經前檢察總長顏大和提出非常上訴後，撤銷發回更審。高院27日更審逆轉改判陳振豐無罪確定。

本案因陳振豐1995年間計畫興建擁恆墓園，當時向一旁的鄰居、靈泉禪寺商借大水窟段10筆土地，以供公司興建墓園時借道通行。2002年間，陳振豐僱工整地與挖、填土，並大規模改變地形地貌，後向基隆市政府工務局建管課申請建築線，並在雙方間的土地上興建鋼構底基的擋土牆、牆梁，再向基隆市政府請領使用執照。工程持續進行，5年後土地上已經鋪上柏油、種植草皮、蓋警衛亭，靈泉禪寺向陳振豐索討無效，轉而向基隆市政府陳情，檢方因此主動介入偵辦。

陳男否認竊佔，指稱雙方間依約借用土地，他也另外買了土地，原本要提供給寺方使用，但寺方之後反悔，到了2011年因談不攏，最後作罷，他還把借用的土地上建物拆除、歸還寺方。但檢方仍對他提起公訴，一、二審均認定陳男構成竊佔罪，其中二審2017年5月將他判刑4年定讞後，陳男拒絕到案執行，一度經檢方發布通緝。直到全案經前檢察總長顏大和提起非常上訴，最高法院審理後，撤銷有罪確定判決，發回高院更審。

高院更審後卻做出逆轉判決，改判陳振豐無罪。高院指出，雖經檢方於2010年勘驗結果，認定陳男當時客觀上確佔用靈泉禪寺所有之土地，並在土地上鋪設人行道、柏油路面、種植草皮及興建圍牆、警衛亭、停車場、停車位鋪面等工作物及設施之情形。

但高院認為陳男在主觀上，確實沒有竊佔的犯罪意圖；高院採信陳男的說法，認為陳男獲寺方同意使用土地，2010年間本擬以交換土地方式繼續借用土地，惟因協商不成始生本件訴訟，此係民事糾葛，陳男確實無竊佔犯意。高院因此改判陳男無罪，全案確定。

