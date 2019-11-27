謝龍介議會質詢語帶賄選影射　郭國文到台南地檢「吉了他」

▲立委郭國文不滿謝龍介在議會質詢時，涉嫌影射抹黑他，前往台南地檢署按鈴提告。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員謝龍介於11月26日議會質詢中指出，日前麻豆查獲以工會發展協會招募會員名義變相賄選案，因為有「工會」字眼，懷疑是立委郭國文擔任勞動部政務次長時認識的工會，認為係刻意抹黑國民黨參選人，引起郭國文不滿，認為謝介涉嫌影射抹黑，27日上午前往台南地檢署申鈴提告。

郭國文表示，他和謝龍介議員316的君子之爭已結束，現在切勿在議會殿堂上濫用議會免責權，試圖轉移賄選案件焦點，影響台南鄉親及台灣大眾視聽。為遏止「利用議會殿堂，在未經查證下發言，明顯已屬超越言論免責保障範圍，且意圖使人不當選」這樣影響選情之事再次發生，決定前往台南地檢按鈴對謝龍介提告。

郭國文說，過去的台灣選舉期間，常有重大賄選案件並判決定讞的賄選情事發生，在台南，例如在2004年立委選舉期間，當時為多席次選舉台南縣選出8席次；而代表無黨團結聯盟參選立委席次的李和順，其10多名幹部樁腳，「為圖讓李和順參選人能順利當選」，均涉入賄選情事被判半年至2年以上不等之刑期。為此，感謝檢警單位積極查察偵辦台灣2020大選期間的第一起賄選案件，為避免淪為選舉操作，此案更希望檢警能盡速釐清案情。

而26日謝龍介在台南市議會總質詢時提到他，他能理解謝龍介在今年316補選代表國民黨出征敗選後，緊接面對國民黨黨內鬥爭之下2020年不分區提名被排在安全名單之外的心情。但謝龍介質詢時，勞工局長已表示，此工會並未登記成立，也不認識該發起人；因該賄選案件，本應跟勞工局與勞動部無關，但謝仍要影射跟他擔任勞動部次長有關，刻意轉移焦點。

郭國文呼籲謝龍介，316的君子之爭已結束，切勿在議會殿堂上濫用議會免責權，影響台南鄉親及台灣大眾視聽。最高法院曾針對台北市議員在台北市議會議場內誹謗部分，「以未經查證，且與正進行質詢議題無關之事….，足以毀損自訴人之名譽。」判處拘役。謝龍介議員在台南市議會的發言，明顯已屬超越言論免責保障範圍，且意圖使人不當選。為遏止歪風，避免影響選情之事再次發生，郭國文決定提告誹謗。

郭國文表示，他依舊堅定戰戰兢兢，莫忘初衷之心，努力在國會提出利國利民的法案，在地方熱情服務鄉親。他認爲，議會是專業問政爲民利國的殿堂，而不該將議會質詢當選舉影射抹黑的戰場；人民做主得來不易，票票等值且神聖，為了扭轉、導正惡質選舉歪風，他決定站出來提告，呼籲謝龍介切勿轉移焦點，乾淨選舉，從嘴巴開始。

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