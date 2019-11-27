雲林成畜牧糞尿資源利用示範縣　河川污染整治有感

▲環保署水質保護處高級環境技術師沈峻明（右3）、雲林縣長張麗善（左3）與三久牧場董事長洪崇拼（左1）等代表參與，象徵政策從政府機關到民間的精神傳承與執行。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣環保局於27日上午舉辦畜牧糞尿資源化推動成果記者會，現場由環保署水質保護處高級環境技術師沈峻明、雲林縣長張麗善與三久牧場董事長洪崇拼等代表參與，象徵政策從政府機關到民間的精神傳承與執行，共創畜牧業、農業、綠能發展和保護河川等多贏效益。

成果會發表中同時進行全國首辦「沼液沼渣優良畜牧場選拔賽｣公開表揚儀式，獲獎的畜牧場分別為林內鄉三源畜牧場、二崙鄉三久牧場、土庫鎮王文曲畜牧場、虎尾鎮王泰盛牧場、麥寮鄉泉淵牧場、元長鄉展佑畜牧場及羽笙畜牧場等7場，展現本縣畜牧場與農民建立起良好之合作典範，希冀更多的牧場與農民共同加入「畜牧糞尿資源化利用」的行列，使河川污染整治更加有感。

雲林縣環保局推動畜牧糞尿資源利用政策已邁入第5年，全縣有255家畜牧場完成畜牧糞尿資源化申請作業，每年約有122.9萬公噸的畜牧糞尿還肥於田，施灌面積達970公頃，畜牧糞尿沼液沼渣可全部或部份取代化學肥料，施灌作物含水稻、玉米、竹筍等37種以上經濟作物；在河川水質淨化上，BOD削減量為斗六水資源回收中心近五年平均的65倍以上，執行成效連4年蟬聯全國第一，是亮眼的示範縣。

縣長張麗善指出，畜牧糞尿資源化是畜產業永續經營重要的一環，未來運作上能夠達到縣府、民間畜牧業者、綠能企業及農業發展等互利模式，直接或間接影響農牧業勞動人力、土地及設備成本的壓力，讓畜牧業廢棄物能找到第二春，轉化成可以循環再利用的資源，除達到農業循環經濟，並激發民眾對在地環保之認同以達田肥水清的目標。

▲獲獎的畜牧場分別為林內鄉三源畜牧場、二崙鄉三久牧場、土庫鎮王文曲畜牧場、虎尾鎮王泰盛牧場、麥寮鄉泉淵牧場、元長鄉展佑畜牧場及羽笙畜牧場等7場。（圖／記者蔡佩旻攝）

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