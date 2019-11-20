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溪口鄉畜牧糞尿資源化經營有成　朝廢水零排放示範區前進

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▲▼ 環保署及縣府宣佈溪口鄉將成為全國畜牧糞尿資源化示範鄉。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 環保署及縣府宣佈溪口鄉將成為全國畜牧糞尿資源化示範鄉。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

行政院環保署和嘉義縣政府20日，在溪口鄉共同宣布溪口鄉成為全國畜牧糞尿資源化示範鄉，並針對環保局2019年新補助嘉義縣3輛槽車進行交車儀式，縣長翁章梁也到場參訪利用沼液沼渣施灌栽培專區培育的紫色蘆筍，翁章梁表示，溪口鄉未來的畜牧糞水將擴大施灌在高附加價值農特產品栽種。

▲▼ 環保署及縣府宣佈溪口鄉將成為全國畜牧糞尿資源化示範鄉。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 環保署3部沼液沼渣集運、施灌車輛。（圖／記者翁伊森翻攝）

張子敬表示，有別於過去處理畜牧業排放糞水需耗費許多心力，現今改變處理方法，先將豬糞做沼氣發電，接著把剩餘的沼夜及沼渣，經妥善處理後成為天然有機肥取代傳統化學肥料，這是一個非常成功的資源循環經濟。

▲▼ 環保署及縣府宣佈溪口鄉將成為全國畜牧糞尿資源化示範鄉。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 縣長翁章梁參訪利用沼液沼渣施灌栽培專區培育的紫色蘆筍。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁表示，原先廢水處理長期以來對畜牧業來說是非常頭痛的一個問題，經過環保署與農委會的合作下，將原來廢水經過特珠處理後，將剩餘的沼液沼渣回歸農田，將會解決畜牧廢水的問題。此外，今天現場看到經沼液沼渣灌溉的農田茂盛程度和品質遠大於一般農田，進而提升農民生產效益及經濟收益，也造就農田與環境雙贏的效益。

翁章梁指出，嘉義縣自2016年開始推動畜牧業資源化政策，含氮肥之畜牧糞尿經處理後採資源化再利用已達轄內畜牧業總數之37.9%，包括畜牧廢水用於農地肥分再利用62場，以及農業事業廢棄物個案再利用15場，可施灌農地面積達328公頃，每年最大施灌總量為291,658公噸。而環保署公布示範鄉的溪口鄉19家畜牧業，在環保署、環保局及農業處通力合作下，在108年底前將會全數申請通過畜牧糞尿（沼液沼渣）農地肥分再利用，未來將持續推動成為全國第一個畜牧廢水零排放示範區域。

張根穆說，溪口鄉內種植經濟作物「紫色蘆筍」一公斤高達800元。於市場販售價格相較一般蘆筍要高出一倍以上，每15日需施灑1包肥料，若改用畜牧糞尿產出的肥料，以鄉內種植約2.6公頃計算，每年約可省下39萬元的肥料費。此外，因農產品「吃重肥」特性，每一公頃農田每年施灌約252噸沼液沼渣，若以溪口鄉內總計畜養72,730頭豬，每日產生約1,818,250公升廢水量計算，約需7.3公頃農地可完全消化，未來溪口公所將協助農民逐步擴大紫色蘆筍栽種面積，達到環保及產業雙贏目標。

嘉義縣環保局表示，環保署持續推動畜牧沼液沼渣作為農地肥分使用，108年更擴大使用範圍，採分級管理，簡化小型養豬場肥分使用申請程序。環保署補助3部的沼液沼渣集運、施灌車輛，今年將陸續投入運輸行列，加強沼渣沼液回歸農田作業。

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