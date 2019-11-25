飆6年新高後大陸豬肉11月下跌13.5%　農農部：進入轉折期

▲大陸豬肉呈現下降趨勢。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

大陸豬肉價格自從自從10月份創下6年來新高以後，11月以來呈現下降趨勢，根據大陸國家統計局，11月中旬，大陸生豬價格為34.6元／千克，較11月上旬環比下跌13.5%。農業農村部畜牧獸醫局局長楊振海表示，全國生豬生產整體上進入了止降回升的轉折期。

根據大陸農業農村部，11月11日到17日，大陸全國規模以上生豬定點屠宰企業生豬平均收購價格為35.06元／公斤，較前一周下降8.32%，較去年同期上漲140.80%。白條肉平均出廠價格為45.20元／公斤，較前一周下降8.17%，較去年同期上漲132.87%。

▲豬隻示意圖。（圖／CFP）

楊振海於22日舉行的記者會上表示，近日針對生豬生產存欄降幅較大的省份，通過致函、約談等方式加強督促，進一步壓實地方責任，7日召開南方九省（區、市）生豬生產調度會，調動小散戶增養補欄積極性，促進南方地區生豬生產加快恢復。

楊振海指出，生豬生產有自身的規律和周期，恢復生產還需要一個過程，目前能繁母豬存欄量已經止降回升，照此趨勢發展，在疫情防控持續推進、形勢總體穩定的情況下，明年上半年生豬生產將進一步好轉。

楊振海強調，但是市場供應明顯增加可能還要到明年下半年，「我們的目標是，力爭明年底生豬存欄基本恢復到常年80%左右的水平。」