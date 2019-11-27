屁孩載妹市區夜遊猛催「改管吵死人」　3惡煞怒持刀砸車教訓

▲8名屁孩要夜遊在市區猛催油門，被惡煞追砍教訓。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市謝姓男子一群8人27日凌晨1點多騎4台機車，載著妹子要去夜遊，經過板橋區三民路一段、永豐街路口時，疑似狂催油門，驚擾附近民眾，引起一輛小客車上的駕駛等3名惡煞不滿，雙方口角後，惡煞竟持刀下車意圖追砍，並砸毀2台機車後逃逸，警方獲報後到場，將通知惡煞等人到案說明。

據了解，謝男（18歲）、謝女（18歲）等8人當晚相約要去夜遊跑山，並騎著4台機車，在板橋三民路二段埔墘加油站加油後，想在妹子前耍屌，於是屁孩們原地猛催油門，改裝排氣管噪音相當驚人，夜深人靜的巷弄內充斥著「轟、轟、轟」的排氣管聲浪，不料惡煞一車等3人認為屁孩此舉是在挑釁。

惡煞開車先是趨前警告，屁孩們在妹子前也不甘示弱，雙方引發口角衝突，惡煞離去後越想越是不甘，於是折回三民路與永豐街口，一下車就掏出預藏的刀，追著路旁的屁孩們作勢要砍，見追不上就折回將謝男、謝女的機車砸毀，隨後跳上座車揚長而去。

警方接獲報案指稱有槍擊案，派線上警網到場後，發現並無槍擊情事，而屁孩們也沒有受傷，只有2台機車的車殼及儀表板受損，將現場8名屁孩帶回了解狀況後，循線已掌握惡煞身分，將通知其到案說明，以釐清案情。

▼惡煞砸毀屁孩的機車。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼屁孩機車儀表板以及車殼被砸毀。（圖／記者陳豐德翻攝）



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