板橋10屁孩燃放信號彈嚇壞居民　不到1天遭逮稱：夜遊助興

記者陳豐德／新北報導

新北市板橋區環河西路4段華江橋旁，20日凌晨3時許有民眾直擊10幾台汽機車在路上燃放信號彈，警方獲報趕抵時已不見屁孩蹤影，經調閱路口監視器以車追人，鎖定10名嫌犯晚間5時許將他們通知到案，屁孩表示夜遊一時興起才燃放信號彈娛樂，全案訊後依照刑法公共危險罪及社維法送辦。

▲板橋屁孩乘10多台汽機車夜遊燃放信號彈。（圖／記者陳豐德翻攝）



警方當晚接獲通報，立即派遣20名警力到場處理，卻沒發現有燃放信號彈的狀況，研判屁孩應該已經離去；經調閱路口監視器，發現確有青少年騎乘機車經過，並有煙霧出現。

海山警方以車追人，案發後14小時通知10人到案說明，發現嫌犯都是17歲到22歲之間，他們聲稱當時是出來夜遊，其中主嫌行經華江七路燃放信號彈，並全程手持並未丟到路面，全案訊後將主嫌依照公共危險罪送辦，其餘同夥則依社維法裁處。

警方強調，為維護轄內深夜治安及安寧，立即於11月20及21日針對轄內重要路段，實施路檢勤務，宣誓維護治安決心，對於任何違法、違序行為，必從嚴查辦究責。

▼警方於近日加強臨檢勤務。（圖／記者陳豐德翻攝）



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