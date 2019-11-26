統神暴怒告到底！載妻遇BMW撞賓士…竟被10人包圍嗆聲「想賴到我頭上」

記者許力方、陳雕文／新北報導

31歲知名遊戲實況主「亞洲統神」張嘉航發生行車糾紛，26日凌晨他開車載著老婆行經新北中和區景安路一處巷口迴轉，後方賓士、BMW兩輛車疑似車距太近追撞，2車互為好友，一行10多人一下車就認出是「統神」，起鬨開直播包圍嗆聲。張嘉航受訪時指控，「他們是自撞，要賴到我頭上」，雙方最後互告，決定對簿公堂。

事發於26日凌晨1時許，根據路口監視器畫面顯示，張嘉航載著老婆開車行經景安路172巷口，打了燈號要迴轉，轉到一半發現路旁有違停車輛，立即剎車，打了雙黃燈後退，後方3車剛好認識，第一輛閃過超車，第二輛賓士發現時急剎，遭第三輛BMW追撞上。雖然僅是輕微碰撞，3車認定是張的錯，10多人一下車就包圍他，開始理論嗆聲。

▲統神這次告到底！載妻遇BMW撞賓士，怒控「想賴到我頭上」 。（圖／翻攝YouTube、東森新聞）



10多人認出對方是統神，馬上起鬨開直播，直喊「讓他紅」，雙方爆發激烈衝突，一路吵進派出所。張嘉航強調，因景安路晚上都有人飆車，當時先靠右確定雙向無車才轉，且路邊有一輛白車違停，才會打倒車燈後退，聽到後面有人按喇叭，隨即剎停不動，

「對方一下車就直接三字經、五字經狂罵！」張嘉航痛批，當時沒有撞到車，遇到有病、瘋子亂罵，一直到警察到場以後才知道，對方車子是自己人撞自己人，「想賴到我頭上」。事後受訪仍憤憤不平，「認識我不是應該就是，『啊～沒什麼事啦，小碰撞』怎麼會繼續罵得更厲害？然後說『上傳網路，給他上傳啦、想紅啦」這樣子，我不太懂！」

張嘉航說，對方指控不該在巷口迴轉時打倒車，但當時是被迫的，因為對向有一輛違停車，不倒車根本不可能過得去，會卡在路口。事故也引發粉絲關注，出動肉搜出對方上班地點，湧進大量負評洗版，讓店家不堪其擾，找上張嘉航求助，並澄清涉案人早就離職。

警方表示，依據監視器畫面，該路口可以迴轉，張嘉航並無明顯違規情事，目前雙方互告公然侮辱，全案依法辦理。統神也在臉書直言「反正這次就會告到底」，將針對一開始下車嗆聲的車主提告，因為是單純小車禍，所以不想鬧大。

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▼統神迴轉（紅圈白車），後方賓士、BMW追撞在一起。（圖／記者陳雕文翻攝）

