女友與前任勾勾纏！男PO她流「白稠汁液」照：喜歡這感覺～被告瞎扯：有打馬

▲張男懷疑女友與前男友糾纏，竟上傳她私密照，被判刑7個月。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／台北報導

張姓男子懷疑陳姓女友與前男友勾勾纏，於是擅自登入對方臉書，意外發現對方與前男友的對話內容中，有裸露胸部，甚至是下體流出液體的照片，氣得他立刻儲存照片，並上傳到臉書「爆漿公社」，還傳訊恐嚇女友。案經陳女提告，張男辯稱照片有打馬賽克，且是為了查證才擷取照片，但仍被法官依散佈猥褻照、竊取電磁紀錄、恐嚇等罪，判刑7個月。

判決書指出，張男2017年10月間因懷疑陳女與前男友糾纏不清，於是私自登入對方臉書查勤，卻發現陳女與前男友的對話內容中有裸照，甚至還有下體流出精液的照片，氣得立刻下載照片並打上馬賽克，隨後PO上臉書「爆漿公社」寫道，「超喜歡被內射後流出來的感覺><」等。

將照片上傳後，張男仍怒氣難消，將上傳臉書的畫面截圖後傳訊恐嚇陳女，「今天先一張，在被我發現你騙我，是整本相簿」、「今天先一張，之後再被我發現，就是整本相簿，不馬賽克了」。

陳女事後提告，但張男到案後卻辯稱，臉書的帳號及密碼是陳女自己提供給他的，而擷取照片是為了要查證陳女是否與前男友有不當往來，在道德上應是被許可的。另外，上傳社團的照片全都有經過馬賽克處理，並不足以刺激性慾，及讓人感到羞恥、厭惡，因此並不算是猥褻物品。

不過士林地院審理時，檢視張男所上傳的照片認為，照片雖然有經過馬賽克模糊化，但仍可清楚看出下體有精液流出的樣子，且張男所附註的文字，已足以刺激或滿足性慾。

此外，張男的言語及行為有毀損陳女名譽的意思，讓陳女心生不安，認定他涉犯恐嚇，加上他無故取得他人電腦相關設備之電磁紀錄、散布猥褻影像，因此將他依散佈猥褻照、竊取電磁紀錄、恐嚇等罪合併判處7個月徒刑，得易科罰金。全案可上訴。

►腦公！你不可以賴帳喔

【更多新聞】

違規開路肩...雪隧口「碰」擦撞轎車！再衝人行道撞爛4機車 他嚇傻呆坐車內

重機山路奔馳...下秒黑轎車左側猛逼！最後囂張刷卡 網一見氣炸：欠檢舉嗎

影／特斯拉試駕自撞！3人全脫困 23歲駕駛下秒詭墜16m慘死...母見屍崩潰腿軟