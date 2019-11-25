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獨／責任都推我！連千毅看守所開戰：說好的江湖道義在哪？

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▲▼ 收押連千毅「2大理由」曝光！小弟供詞緊咬　他「出庭眼神死」拒認罪 。（圖／地方中心攝）

▲連千毅遭延押，透過律師抗告喊冤。（資料圖／地方中心攝）

記者吳奕靖／高雄報導

引發高雄市直播主之亂的連千毅，第一次羈押期限到11月22日為止，所以日前高雄地方法院又召開了延押庭，裁定連千毅延長羈押2個月，不過這一次連千毅不再沈默，透過律師提出抗告，質疑其他人都把責任推到他頭上，有做的事情會承擔，但是沒做的事情，也不要冤枉他，大嘆：「說好的江湖道義在哪裡」？

高雄地方法院14日上午召開延押庭，當場裁定連千毅延長羈押2個月，第一次遭到羈押時，連千毅沒有提出抗告，不過這一次他委託律師提及抗告。連千毅表示：「第一次被收押是他自己沒有講實話，但是這一次他真的完全說實話，卻還是被延押」。

▲連千毅被帶出高雄刑大 。（圖／地方中心攝）

▲連千毅被帶出高雄刑大 。（資料圖／地方中心攝）

連千毅透過律師表示，自己說話不被採信的原因，都是因為包括太陽會高雄分會會長謝育全在內的其他人，全部都將責任推給他，讓他像是啞巴吃黃蓮，有苦說不出，所以決定委任葉銘進律師提出抗告。律師轉述，連非常感慨：「不知道為什麼其他的人要把責任都推到他頭上，有做的事情他會承擔責任，沒有做的事情也不要冤枉他，說好的江湖道義在哪裡？」

律師也替連千毅轉達：「這個事件從原本單純網路的互嗆糾紛，演變成槍擊事件，他責無旁貸的必須要對社會大眾表示最大的歉意。但是外界不知道事件的經過，連千毅說過去的事就算了，他不會再和鄭大仁計較，唯獨要對於鄭大仁那方人員表示嚴厲的譴責，因為在9月18日經過地方大佬們的協調且喝完和解酒之後，對方竟然立刻翻臉，在9月19日凌晨衝撞連千毅直播的倉庫，完全沒有道義信用，導致群情激憤而發生這起槍擊事件」。

▲引發高雄市直播主之亂的主角之一,連千毅透過委任律師葉銘進提抗告 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲引發高雄市直播主之亂的主角之一，連千毅透過委任律師葉銘進提抗告 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲引發高雄市直播主之亂的主角之一,連千毅透過委任律師葉銘進提抗告 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲連千毅的委任律師葉銘進 。（圖／記者吳奕靖攝）

葉銘進表示，已在25日提出抗告狀，將針對法院的質疑逐一說明，並展現連千毅自白的誠意，對於抗告理由的細節，礙於偵查不公開不方便透露，但他擔心連千毅的人格形象已經被定型化了，這可能會影響高等法院法官心證的形成而做出對連不利的裁定。

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