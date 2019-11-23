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獨／直播賣假貨爭議　連千毅透過律師放話要告了：我也想知道結果

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▲▼ 連千毅倉庫20日清晨遭警方突襲式搜索。（圖／記者吳奕靖攝）

▲▼ 連千毅倉庫有大批賓士logo的行李箱遭查扣。（資料圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

引發高雄市「直播主之亂」的連千毅，除了涉及街頭暴力事件以外，最大的爭議就是究竟在他的臉書直播拍賣的物品，是否為真假貨，目前高雄地檢署正在分案調查，不過，被羈押的連千毅透過律師表示，自己也很想知道結果，因為只要確認是假貨，將會委任律師提告追究廠商的法律責任。

高雄地檢署指揮警方來偵辦，也透過媒體報導提供有向連千毅買到假貨的消費者，可以來報案，不過結果似乎不如預期，據悉，似乎到目前為止，僅有一位消費者將買到的產品寄給警方，而且該產品經查證不排除是真品。同時之前高雄地檢署在召開記者會的時候，也有提出一份「假貨清單」，清單上頭的物品應該也沒有什麼問題。

連千毅賓士行李箱有附原廠認證授權書？台灣賓士：上頭有諸多不實資訊（圖／翻攝自FB、賓士、財政部）

▲▼連千毅賓士行李箱有附原廠認證授權書？台灣賓士：上頭有諸多不實資訊（圖／翻攝自FB、賓士、財政部）

連千毅賓士行李箱有附原廠認證授權書？台灣賓士：上頭有諸多不實資訊（圖／翻攝自FB、賓士、財政部）

而之前警方在搜查連千毅位在鼓山倉庫時，有帶走一批賓士logo標識的行李箱，究竟是真還是假？據了解地檢署有請中華賓士就扣押到的行李箱來進行驗證，不過一開始就遭拒絕，直到中華賓士在檢方「一再要求」，最後才收下賓士行李箱，可是到現在還沒有一個結果，這種狀況十分反常。

對這個部份記者也詢問連千毅的律師葉銘進，他表示自己之前也有跟任職在前中華賓士的員工朋友來查證：「嚴格來講，中華賓士公司被授權的應該只有汽車的銷售，但是為了 拓展業務或服務客戶，各分公司通常都會使用賓士的商標做成週邊產品例如帽子、杯子、行李箱等等，來贈送給客戶或自行銷售，而德國原廠和各地區的總代理經銷商也都睜一隻眼閉一隻眼，形成一個灰色模糊的地帶」，所以葉銘進推測這是不是中華賓士公司沒有立刻答應幫高雄地檢署驗證的原因。

連千毅賓士行李箱有附原廠認證授權書？台灣賓士：上頭有諸多不實資訊（圖／翻攝自FB、賓士、財政部）

▲▼連千毅賓士行李箱有附原廠認證授權書？台灣賓士：上頭有諸多不實資訊（圖／翻攝自FB、賓士、財政部）

連千毅透過律師強調自己臉書拍賣的商品，大多是「寄賣」，所以當時也有跟寄賣廠商要求提供「產品正品」的相關保證，對於有賓士logo的行李箱究竟是真是假，不過現在檢方還沒有再針對這個部分開庭，所以扣押的行李箱是真、是假還不清楚，而他本人也很想知道結果，因為只要確認是假貨，他將委託律師追究廠商的一切法律責任。

▲連千毅直播。（圖／翻攝自連千毅臉書、翻攝自YouTube／心懸XinXuan、烏鴉DoKa TV）

▲連千毅直播。（圖／翻攝自連千毅臉書、翻攝自YouTube／心懸XinXuan、烏鴉DoKa TV）

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