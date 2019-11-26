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AirPods狂噴電？網友出招恢復一倍電力續航時間

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▲▼AirPods。（圖翻攝自Apple官網）

▲國外用戶在Reddit論壇上分享一個可讓AirPods續航力恢復成當前的一倍的方法。（圖翻攝自Apple官網）

記者王曉敏／綜合外電報導

蘋果官網宣稱，AirPods搭配充電盒最長聆聽時間可超過24個小時，但隨著使用，其電池續航力也會逐漸降低，甚至有用戶反映若連接筆電，耗電速度就跟噴的沒兩樣。不過日前有國外用戶在Reddit論壇上分享一個可讓AirPods續航力恢復成當前的一倍的方法。

據Reddit用戶smakusdod的文章，他約在3年前購入了第一代AirPods，而隨著使用其電池續航力一直在下滑，近來其使用時間更是大大縮減至1.5小時，令人相當沮喪。不過在決定丟棄該產品時，他決定嘗試最後一招，即重置AirPods，並將之與iPhone重新配對，在經過一次電池循環後，AirPods的電池續航時間竟恢復至3小時至3.5小時。

以下是smakusdod提供的方法：

1.重置AirPods
→在盒蓋打開的情況下，按住充電盒背面的設定按鈕約15秒，直到狀態指示燈閃爍琥珀色。
→將 AirPods 放在靠近裝置的地方，按照裝置螢幕上的步驟操作，重新連線AirPods

2. 經過一次電池循環
→將AirPods兩支耳機及其外盒的電量全部耗盡至0
→將耳機及充電盒充電至100%

smakusdod利用上述方法經重新校準了AirPods的電量測系統，將電池續航時間恢復至3小時至3.5小時，較原先的1.5小時多出一倍。不過也有網友留言回應表示自己嘗試了幾次都沒有成功，「因為這不是鋰離子電池的運作方式。如果它們電池續航力縮減那就是縮減了。」

也有網友質疑「恢復電池續航力」一事違反了物理定律，不過對此也有人反駁，原PO並非使電池續航力恢復，而是重新校準電量測系統，「電量感測器會失去校準是事實。」

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