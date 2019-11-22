舊金山Airpods掉滿大街小巷　路人蹲下撿傻眼「這啥？」

▲Airpods輕又沒有線非常方便，但也容易掉落遺失。（圖／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

Airpods在2016年剛推出時，由於外型前衛被大家嫌棄，沒想到銷量卻超好，上市3年至今已搶攻了無線耳機6成的市場。不過，美國舊金山的街頭最近出現了「一堆」Airpods掉落在地上，路過的民眾紛紛想把它撿起來，但彎腰一撿卻發現，地上這個Airpods竟然是一張貼紙！

由於Airpods體積小又輕，再加上沒有線，因此缺點就是容易搞丟。美國藝術家洛柴特（Pablo Rochat）看上了這個特性，於是印製了大量跟Airpods本尊尺寸相同的「Airpods貼紙」，並在大街小巷到處貼，準備來整整舊金山的民眾。

洛柴特將路人的反應錄了下來並po到instagram上，果然不出所料，許多民眾在路過時都會彎腰準備將掉落的「Airpods」撿起來，但當他們的手指一碰，就立刻發現那根本不是耳機，只是一張扁扁的貼紙，大家被整後都哈哈大笑覺得十分有趣，也有民眾覺得非常特別，便拿手機將假Airpods拍下來。

許多網友看到影片後也紛紛表示「Airpods真的超容易掉」、「一不小心掉了2500(元)就飛了」、「超北爛但好有趣」。

洛柴特在自己的Twitter上表示，「我在舊金山看到許多人都有戴Airpods，包括自己和自己也都有買，但Airpods真的太容易不見跟掉落了，所以我想說營造出每個人的Airpods都不見了的話，應該會蠻有趣的。」同時，洛柴特也將Airpods貼紙的原檔po到網路上，讓民眾也能列印自娛娛人。