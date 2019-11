舊金山Airpods掉滿大街小巷　路人蹲下撿傻眼「這啥？」

▲Airpods輕又沒有線非常方便,但也容易掉落遺失。(圖/美聯社)

實習記者周依儒/綜合報導

Airpods在2016年剛推出時,由於外型前衛被大家嫌棄,沒想到銷量卻超好,上市3年至今已搶攻了無線耳機6成的市場。不過,美國舊金山的街頭最近出現了「一堆」Airpods掉落在地上,路過的民眾紛紛想把它撿起來,但彎腰一撿卻發現,地上這個Airpods竟然是一張貼紙!

由於Airpods體積小又輕,再加上沒有線,因此缺點就是容易搞丟。美國藝術家洛柴特(Pablo Rochat)看上了這個特性,於是印製了大量跟Airpods本尊尺寸相同的「Airpods貼紙」,並在大街小巷到處貼,準備來整整舊金山的民眾。

洛柴特將路人的反應錄了下來並po到instagram上,果然不出所料,許多民眾在路過時都會彎腰準備將掉落的「Airpods」撿起來,但當他們的手指一碰,就立刻發現那根本不是耳機,只是一張扁扁的貼紙,大家被整後都哈哈大笑覺得十分有趣,也有民眾覺得非常特別,便拿手機將假Airpods拍下來。

許多網友看到影片後也紛紛表示「Airpods真的超容易掉」、「一不小心掉了2500(元)就飛了」、「超北爛但好有趣」。

洛柴特在自己的Twitter上表示,「我在舊金山看到許多人都有戴Airpods,包括自己和自己也都有買,但Airpods真的太容易不見跟掉落了,所以我想說營造出每個人的Airpods都不見了的話,應該會蠻有趣的。」同時,洛柴特也將Airpods貼紙的原檔po到網路上,讓民眾也能列印自娛娛人。

Footage of the AirPod sticker prank in action: pic.twitter.com/p9k1a8U29A