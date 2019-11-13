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蘋果黑馬！外媒：若AirPods為獨立公司　市值可能達1750億美元

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▲▼AirPods。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲開發人員預估，若AirPods為一家獨立的公司，該公司的估值將達1750億美元。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者王曉敏／綜合外電報導

AirPods近來已成為蘋果硬體產品列中的一匹大黑馬，據開發人員坎特（Midas Kwant）的估計，該公司於2017年共售出1600萬副AirPods，去年則上升至3500萬副，預計到了2020年，AirPods的年銷量將破億。坎特表示，若AirPods為一家獨立的公司，該公司的估值將達1750億美元。

科技網站AppleInsider報導，坎特稍早在推特發文預估，蘋果今年將銷售5000萬至6000萬副AirPods，而到了2020年，此銷售數字則將破億。以平均售價在200美元左右來計算，則意味著約200億美元的收入，其中淨利為35%，則意味著70億美元的年利潤。以相當保守的25倍本益比計算，坎特認為AirPods的估值將達1750億美元。

當然，一家獨立的AirPods公司不會擁有蘋果的品牌吸引力及全球零售據點，也不會獲得其既有用戶群所產生的廣告效益。不過要創造一款擁有高科技的暢銷耳機，並能以蘋果的售價賣出蘋果的銷量，對任何一家企業來說都不是一件簡單的事。報導指出，對一家規模較小的企業來說，開發出與蘋果H1晶片一樣的產品，幾乎是不可能的。

蘋果一直以來都有販售基本款的耳機，直到其收購Beats Electronics後，該公司開始投資高質量的耳機及創新的音頻技術。隨著iTunes的購買模式愈來愈不受歡迎，蘋果開始透過Apple Music提供串流音樂服務以與Spotify競爭，使蘋果不僅能保留硬體消費者，更能讓這些消費者停留在蘋果建構的生態系中。

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