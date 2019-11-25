要命「蝕骨水」遭棄置新竹偏鄉　環保署大動作清查處理廠

▲蝕骨水只要皮膚沾到一點就會直接穿透組織。（圖／環保署提供）



記者許展溢／台北報導

新竹縣偏鄉發現數起遭惡意棄置數百桶強酸、強鹼及廢溶劑案，甚至裡面有俗稱蝕骨水的氫氟酸，環保署今（25日）指出，已動員所屬北、中、南三區環境督察大隊，針對氫氟酸再利用機構及處理廠同步展開清查行動。

環保署表示，氫氟酸主要使用於科技業蝕刻及清洗製程，例如半導體業及面板業，屬於極強酸具有極強腐蝕性，俗稱蝕骨水，只要皮膚沾到一點就會直接穿透組織，與骨骼中鈣成分結合，造成脫鈣並侵蝕肌肉與骨骼，可怕的是沾染初期並不會像沾到硫酸或硝酸產生劇烈疼痛感，所以剛沾到常被忽略，日前媒體報導即有工廠外勞因此死亡的事件。

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▲環署稽查遭惡意棄置數百桶強酸、強鹼及廢溶劑案。（圖／環保署提供）

環署環境督察總隊長李健育說，發現棄置氫氟酸案件後，深感問題嚴重，立即成立專案小組研析氫氟酸流向資料，並責成北、中、南三區環境督察大隊同步展開督察行動。李健育指出，這次督察行動，發現部分氫氟酸再利用機構的廠區管理並不完善，將收受劇毒廢氫氟酸直接露天堆置在廠區內，也沒有依規定標示，詢問工廠作業人員，並不曉得如果不幸外洩沾染到的嚴重性。

李健育表示，將針對違規事項告發，後續三區環境督察大隊仍將持續追查廢氫氟酸流向，杜絕棄置案再次發生。另外，廢氫氟酸經過化學作用即可製成有用的化學原料，但是即使少量棄置，都可能造成民眾生命危害，後果相當嚴重。此次聯合查核廢氫氟酸再利用機構的運作情形，主要目的是要提醒再利用機構，必須謹慎處理收受的廢氫氟酸，並做成完整的紀錄以備查核，還給國人安全的生活環境。