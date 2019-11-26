圖／公文曝光！環保署放寬中火10%燃煤量　楊瓊瓔怒了

記者徐政璿／台北報導

台中市副市長楊瓊瓔及環保局長吳志超26日於立法院與台中立委江啟臣、沈智慧、顏寬恒等人召開記者會，公布環保署一紙公文，內容為「放寬中火10%燃煤量」。楊瓊瓔氣得表示，此舉會讓中部人必須多呼吸25天的髒空氣，請台電與中央別罔顧中部民眾健康，針對中央一連串的打壓作為，市府決不會輕易放棄，將持續努力落實議會通過的生煤管制自治條例，展現改善空氣品質的決心。

臺中市公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例（以下簡稱：自治條例）是在105年1月26日制度公布，也是前市長林佳龍任內所訂，條例總說明、條文第三條清楚明定「生煤使用量」為管制精神。

楊瓊瓔指出，盧秀燕上任後，完成依照自治條例規定，落實生煤管制精神，以中火103年實際使用量1,839萬噸基準，在公布日105年1月26日起4年內，也就是在109年1月25日前，中火需達成自治條例規定實際量減煤四成至1,104萬噸的目標。

然中央卻獨厚台電公司意見，在減煤期限即將屆滿前，109年11月11日輕易地以一紙函文，引用「固定污染源設置操作及燃料使用許可管理辦法」第9條規定：「未超過許可防制設施處理量之許可證核定操作條件及數值，可有10％的容許差值」為由，要求中市府，要配合辦理，意圖抹煞長久以來中部人為減煤所做的努力。

「健康不容許打折扣」，楊瓊瓔強調，自治條例第三條跟臺中市的空氣污染防制計畫書，都明確要求中火必須減煤四成「不存在誤差值」，中央這一紙函文，讓中火生煤用量一口氣有10%的誤差值，等於可以讓中火能多燒110萬公噸的煤，相當25天火力全開，讓中部人必須多呼吸25天的髒空氣，中市府對此深表遺憾、失望與無奈。

台中市環保局長吳志超也補充，近二年通霄、大林、林口陸續有燃氣複循環機組與超超臨界燃煤機組加入運轉發電，估計增加的容量足以取代中火將近一半的發電量。此外，通霄電廠的161kV輸電線路也在今年6月完成升級，得以挹注填補電力缺口。

吳志超呼籲，台電公司不應一再拿缺電為由，恐嚇市民，況且蔡英文都說「台灣不缺電是不爭事實」代表供電充裕，中火更要做到「減煤4成、汰舊換新」的目標，減少空污排放。

▲國民黨團召開記者會。（圖／記者徐政璿攝）