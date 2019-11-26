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中火燃煤量依法1104萬噸　盧秀燕語氣堅定：只要我在、沒得商量

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▲盧秀燕堅定強調，中火燃煤容量，沒得商量。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕強調，中火明年燃煤許可量是1104萬噸，沒得商量。（圖／台中市政府提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市長盧秀燕26日上午召開市政會議前表示，副市長楊瓊瓔、環保局長吳志超和新聞局長黃國瑋3人北上立法院，配合立委向台電等單位表達台中市力抗空污的立場，盧說，根據台中自治條例規定，中火明年燃煤許可量是1104萬噸，但環保署竟然來文表示要放寬10%，她語氣堅定的強調，「只要我在、沒得商量」。

盧秀燕上午在市政會議召開前先致詞表示，按照台中市議會審議通過的自治條例，中火明年的生煤許可量是1104萬噸，這個條例已經生效3年，也給予台電、中火相當多的緩衝時間，相信他們應該是準備好了，加上政府不斷強調現在的電量夠，備載容量高達10%，但是最近市政府忽然收到環保署的函文，內容竟然說在1104萬噸當中，可以再放寬10%的許可量，令人無法接受。

盧秀燕說，這代表著有人不遵守自治條例，一旦放寬，中火燃煤量就會超過1千2百萬公噸，而且這條例是台中市議會通過，是地方重要的法令，已經生效3年，台電應該早就準備好了才對，這不是新市政團隊上任才產生的條例。

她說，環保署來文要放寬中火燒煤發電的許可量，大開環保倒車，令人感到非常遺憾，絕對無法接受，政府應該以身作則，遵守法令，不能自失立場，影響中部人的健康，她只有一句話，「只要我在，沒得商量。」

她還說，環保署成立的目的就是要維護環境，保護人民的健康，怎麼可以大開環保倒車呢？所以，她在此堅定宣誓，她會持續遵照議會決議，照顧台中人健康，也懇切的希望中央要聽進去台中人的聲音，希望中央以身作則，不要大開環保倒車。

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