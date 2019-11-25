朝野議員要求烏日盡速鐵路高架化　中市府：持續推動

▲烏日區議員張家銨要求盧市府盡速推動鐵路高架化。（圖／記者鄧木卿攝）

記者鄧木卿／台中報導

針對日前台鐵烏日登寺巷平交道事故，台中市議員張家銨25日指出，朝野議員都支持大慶烏日段鐵路高架化，但是盧秀燕市長上任後先是「暫緩」，後來因為地方反彈勉強重啟評估，她要求盧市長放下政治爭執，儘速加快推動腳步，市府交通局長葉昭甫表示，盧市長一直持續推動山海環線計劃，絕無所謂「暫緩」或「勉強重啟」。

▲國民黨議員也支持烏日鐵路高架化。（圖／記者鄧木卿攝）

烏日區登寺巷平交道日前發生自強號撞車事故，原因是駕駛信任平交道管制設施，導致被火車撞上，還好人只是輕傷，不過身為烏日區的議員，張家銨還是感到非常不捨。

張家銨表示，只要鐵路與平面道路交叉，就不可能百分之百安全，這也是前市長林佳龍堅持推動台中海線、大慶烏日段鐵路高架化，並且併入山手線計畫的原因，這項計劃已獲得中央前瞻建設經費，目前山手線計劃卡在立法院國民黨團，但還在前瞻計畫中，因此烏日鐵路高架化還是有機會。

張說，盧市長在上任前就對此工程喊卡，後來雖然在地方反彈之下勉強重新啟動，但進度早已經延誤，而依據交通部鐵道局網頁顯示本案的可行性研究，還在台中市政府交通局，還沒報交通部，因此呼籲盧市長趕緊拍板定案，不要再曖昧不明。

包括吳瓊華等8名國民黨籍議員也都支持大慶烏日鐵路高架化，顯見不管朝野都肯定鐵路高架化的必要性，因此她呼籲藍營議員一起說服盧市長，支持鐵路山手線的建設，早日將可行性研究送中央審議，也希望盧市長不要再因為政治爭執，葬送烏日區市民的福祉。

葉昭甫說明，市府已依中央要求回覆修正報告書，山線高架延伸計畫將從大慶站延伸至烏日，全長3.7公里，並將烏日站北移至光日路，經費約71.43億元，經交通部再次審查後，市府在11月4日接獲會議紀錄，目前正依委員意見補充修正內容，會盡快完成修正再提送續審，希望中央共同支持早日核定。

他強調，盧市長一直支持推動，從未改變，絕無所謂「暫緩」或「勉強重啟」，盼外界不要以訛傳訛。

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