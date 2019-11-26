華為推旗艦平板MatePad Pro　全球首創雙向無線充電功能...但無法使用Google相關服務

▲華為全新 MatePad Pro 將在12月12日開始販售。（圖／取自Huawei）

記者謝仁傑／綜合報導

華為昨（25）日發布了新的MatePad Pro旗艦平板電腦，是全球首款具有支持雙向無線充電的平板，預計明年1月推出5G版。不過外媒評價認為，這款平板無論在設計跟外觀上，似乎與iPad Pro的相似度極高，且無法使用Google相關服務。

外媒9to5Google指出，從規格上可以看出，MatePad Pro是一台功能強大的硬體。它提供了麒麟990晶片，該晶片也用在Mate 30 Pro上，具有6GB或8GB的RAM和高達256GB的儲存空間；還有一個7,250 mAh電池，以及15W無線充電和反向無線充電功能。

在揚聲器的部分，MatePad Pro支援Histen 6.0多聲道3D立體音效，配置四聲道、四揚聲器音響系統；鏡頭部分，MatePad Pro則分別配置了800萬畫素、f2.0光圈前鏡頭，以及支援自動對焦的1300萬畫素、f1.8光圈主鏡頭。

不過，外媒9to5Google 觀察MatePad Pro的設計和表現，認為華為的靈感極可能是來自iPad Pro，甚至可說是iPad Pro的複製品，它具有更多的曲線和更薄的邊框，10.8吋螢幕是2560×1600面板，華為表示螢幕佔比為90％。

另外，觀察MatePad Pro的手寫筆M-Pencil，它看起來與最新的Apple Pencil完全一樣，甚至是用完全相同的方式充電。官方指出M-Pencil每充電30秒可使用10分鐘；一小時可充飽電力供連續書寫10小時。

▲MatePad Pro 共推出四種顏色的款式。（圖／取自Huawei）

華為MatePad Pro將在12月12日開始販售，共有貝殼白、橘紅色、墨綠色、丹青色等四色款式

6GB+128GB WIFI版售價為人民幣3299元（約新台幣14,235元）；

6GB+128GB LTE版售價3799元（約新台幣17,000元）；

8GB+256GB WIFI版售價3999元（約新台幣17,255元）；

8GB+256GB LTE版售價4499元（約新台幣19,410元）。

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