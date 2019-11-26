「台灣要當毒蝦」！韓國瑜：中國放棄武統前　不會簽署和平協議

圖文／鏡週刊

一年前三山造勢，一首〈夜襲〉奪下民進黨長期執政的高雄市，自嘲政壇失業人物，再次登台就在高點，然而就任高雄市長後，連串失言、行政荒腔走板、背棄做滿市長的承諾，被稱為草包、騙子；自稱庶民，但豪宅房產一一被揭露，成了假庶民。質疑他並非庶民，他解釋：「庶民是心，心永遠在民眾之上，庶民不是平民，王子犯法與庶民同罪呀，並不是王子犯法與平民同罪，庶民一開始就貼近所有基層百姓。」

韓國瑜接受專訪時表示，他高中成績一落千丈，為了躲留級而轉學，「那時候每天打彈子（撞球），每天逃學鬼混。」煩惱高中無法畢業，遑論考大學。1975年蔣介石過世，政府鼓勵青年從軍，「你只要去當兵讀軍校，你等同畢業，還好當兵了，不當兵選擇別的路，我不曉得我的人生會變什麼樣子。」

6年軍旅生涯，最後一年發現台大醫學院畢業的醫官聰明到2天內解開魔術方塊，深感讀書重要，於是重拾書本，退伍後立刻考上大學，半工半讀，做大夜班警衛、接線生、瓦斯搬運工，到大四有從政心思，改修國際關係。「我父母親有士大夫觀念，萬般皆下品，唯有讀書高，耳提面命就是教育。」

不要懷疑共產黨一定要收復台灣、不要懷疑2300萬人民追求自由民主的決心。

大學畢業後考上政大東亞研究所，碩士論文題目是研究中共統戰。論文裡他以漫畫比喻：「滿面殺氣的凶悍巨人走向男主角，男主角必定雙拳握緊全神戒備。但當巨人面帶微笑且把狼牙棒悄悄地置於身後向男主角走去時，男主角可能會暫時迷惑此巨人到底是友是敵？」

時間一過30年，現在觀察中國統戰有什麼心得？「我已經知道結論了，不管是緣起、過程、發展、突變，答案就是要解放台灣、收復台灣，或者說，消滅中華民國，或者說，統一中國。所以我說2個不要懷疑：不要懷疑共產黨一定要收復台灣、不要懷疑2300萬人民追求自由民主的決心。」

不做立委後，曾到北京大學「兼讀」政府管理學院博士班2年。他說讀碩士時研究馬列主義，「但畢竟我沒有過去了解他們怎麼教馬列主義，他們怎麼動態邏輯，怎麼正反合，他們的辯證法，我要去了解。」他說自己沒畢業，說自己是假博士，並開始批蔡英文沒有博士學位，卻不敢承認。

他把所有對他的質疑與批評，都推說是民進黨選戰操作、扭曲，稱蔡英文如武俠劇的歐陽無敵，只有3招，而他的武功心法，是無招勝有招。「民進黨蔡英文執政3年半，兩岸之間她不能回到我講的九二共識、一中各表，現在改課綱，然後把整個中華文明開始往外推，兩岸之間很重要的穩定要素，一個一個都被拆掉。」

曾經輔選他選議員的老友賴院霖說他跟親朋好友打牌，從沒輸過錢，會輸都是故意輸給母親。「跟他在一起的朋友，可能交情40年都有了，永遠也猜不透他，因為他在言語上讓你鬆懈，尤其是梭哈，你認為他這次絕對是假的，他一拿出來，最大，他心戰的運用很有獨特的見解。」

我打不過你，你很大，可是我會讓你受到某種程度的報復，像毒的蝦子一樣。

韓國瑜繼續滔滔不絕，台灣的國際情勢像是交際應酬，說感謝美國的支持，未來要繼續拜託，面對日本也會友善。他說台灣要做到天下皆朋友。那台灣軍人的假想敵是誰？「台灣的假想敵我們非常清楚，70年來，都是怕對岸解放軍。」問他是否延續美國對台的軍購政策？他沒回應，講起台灣少子化，以後武器要有智慧、小而美，講政府稅收超收、經濟下滑。

那有沒有要延續美國的軍購政策？「軍購這個一定會。」他明確回答，不過：「但我希望軍購的內容，可以符合我剛剛講的，無人化的飛機、無人化的小型攻擊艦艇，或者少數人操作。」他說未來要像新加坡一樣，使用毒蝦理論讓對方不敢來打，「我打不過你，你很大，可是我會讓你受到某種程度的報復，像毒的蝦子一樣。」他明確表示，在中共沒放棄用武力解決台灣問題前，沒有簽署《兩岸和平協議》的條件。



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