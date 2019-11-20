加碼送「手指長蜈蚣」！　大夜女叫外送嚇到閃尿…網一看笑了：五毒鹹水雞？

▲鹹水雞裡的紫晶藻像蜈蚣。（圖／翻攝自爆廢公社）



記者黃可昀／綜合報導

一名上大夜班的女網友，昨晚突然肚子餓訂外送，拿到滿滿一包鹹水雞的當下就興奮地打開，怎料映入眼簾的讓她嚇到「差點閃尿」，筍片上竟然趴了一隻比手指還長的蜈蚣，而且看起來似乎還在扭動，害她上大夜班的睡意瞬間一掃而空，清醒過後再度鼓起勇氣望了鹹水雞一眼，才突然恍然大悟。

原PO在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，她訂的這包鹹水雞裡面有滿滿娃娃菜、筍片、雞肉，但老闆竟然還附送一大隻紫褐色蜈蚣，巨大體型把她嚇到倒退兩步，但仔細看這隻「蜈蚣」，動也不動地躺在袋子中，而且還有好幾隻斷掉的腳散落在一旁，這時原PO才想起，原來這並不是什麼可怕蜈蚣，而是市面上少見的「紫晶藻」。

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▲網友看到的第一眼也嚇呆。（圖／翻攝自爆廢公社）



據了解，紫晶藻必須生長在低溫且無污染的海域，營養價值豐富且熱量低，很適合搭配沙拉，或做成涼拌菜食用。外表呈現紫褐色，看上去確實有點像長滿腳的蜈蚣，吃起來口感則是爽脆且略帶海味。

網友看到這張照片也驚嚇回應，「也太補了」、「這蟑螂不小心跑進去也看不出來欸」、「要是我會嚇到讓食物在空中飛啊」、「怎麼看都像蜈蚣啊」、「以為是五毒鹹水雞」、「嚇到我了，想說這麼大條老闆沒看到嗎」、「確定真的不是蜈蚣？」

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