腋下爆長「鴿子蛋」痘痘！她雙指一掐「黃白相間」大量噴出　畫面超療癒

在 Instagram 查看這則貼文 #pimplepoppervids Pimple Popping Videos（@pimplepoppervids）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 18 日 下午 9:56 張貼

記者黃心瑀／綜合報導

很多人都有擠痘痘的經驗，不過接下來這段影片可能會嚇到不少人！外國一名女子的腋下，長了一顆「鴿子蛋」大小的青春痘，光是用看的就覺得痛，而她在短短20秒的影片內，嘗試著將痘痘給擠爆，噴射出大量的黃色膿液，畫面震驚許多網友。

根據《太陽報》報導，這個影片被上傳到Instagram上一個名為「pimple popper vids」的帳號上，裡面滿滿都是「各種擠出」的影片，其中一個引起大家關注的影片，即是一名身穿黑色細肩背心的女子，將腋下的超巨大青春痘擠出過程，觀看人數高達30萬人次。

影片中可以看到，女子將手臂舉起後，腋下有一顆超級無敵大的青春痘，跟一顆鴿子蛋的大小一樣，更有網友將這可痘痘稱為「牛乳房」；她手上拿著衛生紙，不斷的推擠痘痘本體，漸漸地開始有白黃交錯的膿汁噴出，隨後她又再更大力的擠了一下，裡頭的膿大量噴射而出，畫面十分震撼！

網友看了影片之後紛紛認為，影片中的女子應該要趕快去就醫，而不是自己把痘痘擠掉，因為痘痘實在是太大了，也認為這種影片真的是太噁了！專門解決這種囊腫、痘痘的專家珊卓拉（Sandra Lee）表示，如果患者要在家中自己擠出痘痘，準備是一件很重要的事情，如果痘痘還沒有出現白、黃色的頭，就不應該輕易下手，若是貿然擠痘不僅會很痛，還會造成紅腫、感染風險增加，最糟糕的情況就是留下永久性疤痕。