紐時：泛民主派大勝「投票率71％創紀錄」　港人對北京的尖銳指責

▲香港區議員選舉，泛民主派候選人取得重大勝利。（圖／路透）

記者丁維瑀／編譯

香港經歷6個月示威運動，24日舉行區議會選舉，結果泛民主派的候選人贏得驚人的勝利，《紐約時報》形容，打破紀錄的投票人數生動表達出香港的志向，還有選民對於中國政府的憤怒，「這是對北京以及其在香港的盟友，所做出的尖銳指責。」對於許多倡導民主的人士而言，24日的選舉是個轉捩點。

《紐時》報導，過去6個月示威活動中，年輕的香港人是主力，此次他們也在選舉發揮主導作用；至少300萬位選民投票的情況下，泛民主的政黨在452個席位中至少贏得389席，大幅超過2003年時創下的最高紀錄198席；而親北京的建制派此次暫時只取得56席。

報導指出，這代表每10位選民中就有7人認為，儘管示威活動變得暴力，大眾仍持續支持民主運動。香港公民黨主席梁家傑（Alan Leong）表示，香港人民深深覺醒；他呼籲中共改變對香港的政策，「除非中共採取具體行動，解決香港民眾的擔憂，否則我認為這場運動不會結束。」

事實上，區議會選舉幾乎所有席位都是直接選出的，不像香港特首是由有利於北京的委員會所選出，所關注的焦點往往跟社區議題有關，候選人未來的工作，主要是回應社區的需求，包括處理公車站、交通號誌等。此次選舉意義重大，又被視為對示威活動的「公投」。

▲香港特首林鄭月娥將面臨更艱難的局面。（圖／路透）

選舉結果除了能讓民主運動變得更大膽，也讓想息事寧人的中國政府面臨艱難挑戰。BBC報導，區議員能夠競選，有望成為香港特首選舉委員會的成員，所以這次結果將能影響2022年行政長官大選。

親北京的新民黨主席葉劉淑儀（Regina Ip）表示，很驚訝看到這麼多年輕選民，其中許多人試圖用示威者的訴求來質問她，「年輕人通常不會出來投票，但這次，反對派試圖讓他們現身。」

即將年滿90歲的李男（David Lee）是退休印刷業者，他說自己出來投票，是因為想要民主，「這很重要。」此前，一些分析人士則預測，泛民主派候選人很難取得重大成果；香港城市大學退休教授鄭宇碩（Joseph Cheng）觀察到，親北京的候選人資金充裕很多，而且地區選舉歷來都是討論當地的問題，不會探討如民主等的議題。

▲香港示威運動持續6個月。（圖／路透）

儘管如此，投票率飆升到71％還是超過外界預期；回到4年前，2014年的雨傘運動激起大眾對於政治的興趣，當時投票率來到47％。今年，出來投票的選民數量創下新高。

選舉結果可能讓香港特首林鄭月娥的處境更加複雜。批評人士抨擊，她並未與示威者有所接觸，也沒有傾聽人民的疑慮，雖然港府撤回《逃犯條例》，但已經太遲。

即便許多親北京的政黨獲得企業的大筆捐款，24日的選舉情況卻可見，這些行為的效果其實有限。示威群眾如今要求港府讓步，包括落實真普選以及獨立調查警察行為。

香港特區政府二號首長、政務司司長張建宗（Matthew Cheung）24日表示，無論結果如何，香港領導階層都會密切關注，此次選舉是一個重要的「政治溫度計」，「我們絕對會嚴肅看待。」

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