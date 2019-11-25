韓粉狂傳「29元便當照」！店家狂接騷擾電話　心累聲明：都是店內價

▲詹江村一張便當照，掀起一陣29元便當之亂。（圖／翻攝自詹江村專頁）

網搜小組／鄺郁庭報導

立委蕭美琴23號舉行競選總部成立大會，桃園市議員詹江村當天在臉書貼出一張便當照，指出「蕭美琴動員用的民主便當」。結果就有粉專依據賄選30元標準，轉貼照片諷刺「肖美眉場子的便當～公道價29元！」引發諸多韓粉不滿，認為便當店用29元便當為民進黨造勢，紛紛打電話訂購29元便當，讓店家相當困擾。

詹江村當時貼出便當的照片，文中直呼「蕭美琴動員用的民主便當。記得吃民進黨的，票投國民黨！」「#反正是老百姓納稅錢」。就有粉絲專頁轉發照片，還依據法務部規定，候選人送的文宣品、小禮物不得超過30元，文內開酸「肖美停，肖美眉場子的便當～公道價29元！」

諸多韓粉看到後，紛紛留言表達不滿，「照片要留起來。以後去那家店就拿給老闆說要這個便當。29元喔！」「只要拿出綠色黨證，通通只要29元。」「這樣29元，我要包1000個。」還有人分享照片，留下店家的電話、地址直呼，「30元便當搶購專線：（03）……」。

▲賣便當的店家不勝其擾，在臉書發聲明。（圖／翻攝自詹江村專頁）

訊息被傳開，不少韓粉也真的打電話要店家做「29元便當」，便當店業者起初感到相當疑惑，後來才發現原來是有謠言在傳，24號趕緊在臉書澄清，「本店在此聲明，我們的便當都是依照店內公布售價販賣！也沒有任何的政治立場！謝謝大家！」並用hashtag表示「#請不要再來詢問老闆是否有29塊的便當了！」「#老闆回復（覆）到心很累啊～」

事後，轉傳的粉絲團也在臉書道歉並強調，「原圖引用自村長粉專，原意是KUSO陳定南先生先前訂下『賄選30元標準』，如果有造勢場合訂購，而便當又非免費提供，那麼是否就不該超過30元門檻？」並不是真的指店家賣29元便當，「#此便當按店家公告原價販售」、「#請勿質疑店家立場（誰訂的送到哪店家也不一定知道）」。

依據中央選舉委員會規定，下列情形尚不足以構成賄選行為：（一）參與民俗節慶、廟會、婚喪喜慶，贈送禮金、禮品顯與社會禮儀相當者。（二）為選舉造勢活動提供參加民眾適度之茶水、簡便餐飲者，如一般飲料、簡易性之炒米粉、便當、貢丸湯等米麵製品或湯類。（三）為選舉造勢活動製作臨時性、簡便性之衣帽供助選人員作為辨識之用者，例如印有候選人姓名、號碼或政黨名稱之運動帽、圈型帽、背心等。（四）日常觀念認不具有相當價值之贈品，如門聯、桌曆、日曆、月曆等（最高法院92年台上字第518號判決參照）。（五）單純動員群眾，以車輛載運往返競選活動會場。