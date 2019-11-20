民進黨蕭美琴登記參選花蓮立委　細數四年來政績：天道酬勤





▲立委蕭美琴登記參選，支持者呼口號連任成功 。（圖／記者蕭可正翻攝）

記者蕭可正／花蓮報導

民進黨花蓮縣區域立委候選人蕭美琴20日完成登記參選，由長期支持她的婦女姊妹志工幹部，以及競選總部主委盧博基、後援會總會長郭吉洲、競選總幹事江淑君、民進黨花蓮縣黨部主委陳景豊、縣議員黃振富、張美慧、莊枝財、市民代表胡仁順、謝豪杰、鄉民代表潘務本、行政院東部聯合服務中心執行長許傳盛、謝恩河牧師、馬撒歐·尼卡爾牧師等人陪同完成登記參選，大學生也到場力挺。



蕭美琴指出，上屆選舉提出的政見已經一步一步達成，像是花蓮人最在乎的交通問題，近年她促成鐵公路網升級，像是提升鐵路運能的新列車採購即將投入營運，蘇花改東澳至南澳、和平至和中，以及崇德至大清水路段改善、以及台九線全線拓寬、農產業加值、推動設置國立海洋資源博物館等重大政策等等，都在進行當中。這些延續性的建設，需要有充分了解過程的人繼續居中協調處理，也是她願意再為花蓮全力以赴的原因。

▲立委蕭美琴推出文宣刊物，四年的政績全部展示出來。（圖／記者蕭可正翻攝）

蕭美琴說，她相信天道酬勤、地道酬善、人道酬誠，所以一直用勤奮、正值、善良跟誠懇的態度，一步一腳印地在地方上服務。她說，從十年前在花蓮經營，每一天都是艱困的，每一場選戰也都是艱困的，需要更加的努力，來贏得大家的認同。

對於前縣長傅崐萁投入選戰，蕭美琴堅定表示，即便是面對非常艱困的環境，她的腳步會依然堅定，繼續努力，延續昔日積極爭取的建設，以實際行動回應鄉親期待。她也說道，地方服務從來不分黨派，若地方政府有需要，她會做好該做的事，讓花蓮更好。